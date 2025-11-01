GD搭私人專機飛抵台灣！心情絕佳素顏高喊台北 機上「奢華內部」曝

娛樂中心／林昀萱報導

GD結束APEC企業領袖高峰會表演後飛來台灣準備大巨蛋演唱會。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

韓國天王G-DRAGON（GD，權志龍）11月1日、2日將在台北大巨蛋開唱，31日他在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會擔任壓軸表演嘉賓，演出結束後立刻搭乘私人專機飛抵台灣。他也在私人帳號曬出專機內部照片嗨喊「Taipei（台北）～」看起來心情相當不錯。

亞太經濟領袖峰會31日晚在韓國千年古都慶州隆重登場，迎賓晚宴星光熠熠，匯聚了全球 400 多位國家領袖及頂尖企業執行長，重量級表演嘉賓更是讓觀眾大尖叫，由BIGBANG團員GD權志龍帶來3首超夯神曲〈POWER〉、〈Home Sweet Home〉、〈DRAMA〉，讓台下觀眾聽得如癡如醉，連平常嚴肅的中國國家主席習近平也緊盯著台上GD表演。

GD搭乘私人專機飛來台灣。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

GD在結束表演後，立刻搭乘私人專機由慶州浦項機場出發飛往台灣，為週末在大巨蛋的演唱會做準備。他也在IG限時動態分享在機上的情況，只見戴著精品髮帶、素顏戴上口罩的他對著鏡頭比出勝利手勢嗨喊「台北」，看起來心情相當不錯。

據《NOWNEWS今日新聞》報導，私人飛機通常可搭載13至16人，依據不同的機型、航程價格有所不同，飛來台灣一趟價格不菲，至少要美金15到16萬元，約台幣500萬以上。

