GD搭私人飛機抵台！奢華內部曝光 開心喊台北～

GD晚間搭乘私人飛機抵達桃園機場，備戰11月1日、2日的台北大巨蛋演唱會。取自IG@8lo8lo8lowme



韓流天王G-DRAGON（權志龍）今明天（11/1、11/2）連續兩晚登上台北大巨蛋開唱。在31日結束APEC歡迎晚宴的表演舞台，即趕去機場搭機飛抵台灣；他在IG透露是搭乘私人專機，即將落地桃園機場，甚至還開心喊：「Taipei～」。

GD搭乘私人飛機抵達桃園機場。取自IG@8lo8lo8lowme

G-DRAGON（權志龍）以「APEC宣傳大使」身分登上31日晚宴舞台，成為本屆峰會中唯一受邀演出的K-POP歌手。值得一提的是，G-DRAGON結束APEC演出後，今起連續兩天在台北大巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴安可場。

根據G-DRAGON的IG最新更新狀態，人已經從慶州浦項機場出發，他指著座艙後方的螢幕，顯示他在韓國上空，出發時間為韓國的晚間10點49分（約台灣時間晚間9點49分），他甚至在機上開心喊出：「Taipei～」，好心情全顯示在臉上。

GD晚間搭乘私人飛機抵達桃園機場。取自IG@8lo8lo8lowme

