GD搭花車繞場大巨蛋4萬人暴動 預告「BIGBANG」20周年合體

GD今在大巨蛋舉辦「Übermensch」世界巡演安可場。讀者提供



韓國天團「BIGBANG」隊長G-DRAGON（GD，權志龍）今（11╱1）起一連2天在臺北大巨蛋舉辦「Übermensch」世界巡演安可場，開場不久他就預告會在場內穿梭，喊話粉絲：「要答應我要乖乖喔！不要惹任何麻煩。」果然安可時他就搭著貼滿小雛菊的車了繞場一圈，還狂扔禮物給觀眾，讓4萬名「FAM」（粉絲名稱）嗨爆。

GD穿著棕色大浴袍搭著小雛菊車繞場。讀者提供

安可橋段，開演前場邊不斷呼籲觀眾坐好、不要丟擲禮物或抓藝人，而寵粉的GD穿著棕色大浴袍搭著小雛菊車出場，沿途與粉絲熱情揮手，也扔出許多禮物，讓「FAM」尖叫連連，他一連演唱〈THIS LOVE〉、〈1 YEAR〉、〈I BELONG TO YOU〉等歌，不過他一度因車子往前移動時沒站好而往旁邊摔，不過又很快站穩。

再度來台開唱，GD笑問粉絲：「我的中文好嗎？」去年從MAMA大獎回歸的他說到每個個體（single）時還自爆「我單身」，逗樂粉絲，他也表示明年是「BIGBANG」20周年，「我們正在準備明年4月的Coachella（科切拉音樂節），明年會很忙」。喊話粉絲一起參與，並說自己不是1個人，「會跟男孩們去」。最後他以〈UNTITLED〉為首場大巨蛋畫下完美句點。

