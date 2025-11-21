GD攜手JusPeace基金會以藝術傳遞社會和平價值

▲GD日前在台演唱會。

【記者 廖美雅／綜合 報導】韓國歌手G-Dragon日前在台舉行世界巡演期間，特別邀請多位台灣藝術家共襄盛舉，由 G-Dragon 創立的 JusPeace 基金會表示此次邀請活動以「藝術作為交流語言」為核心，希望透過跨國藝術與文化的對話，促進台韓文化的理解與連結，同時傳遞社會和平的價值。基金會透過韓國內容經紀公司SOONENT與台灣藝術文化行銷公司PopLine 普普樂國際，邀請了 14 位具潛力的台灣新銳藝術家共同參與。

JusPeace 基金會長期致力於以藝術推動社會和平與包容，以培育藝術人才與創造全球影響力為核心使命，持續推動國際公益項目。過往 G-Dragon 的演唱會皆保有邀請公益團體共同欣賞演出的傳統，而此次於台北巨蛋的演出，基金會更進一步擴大善意能量，以藝術交流為主題，首次推出台韓藝術合作企劃。

JusPeace 基金會表示此次受邀的藝術家橫跨音樂、視覺、設計、表演等多元領域，共同展開一場藝術與公益交織的對話，象徵台韓文化交流進入新的篇章。希望能共同傳遞以藝術為語言，使和平被看見，讓愛與包容實踐的信念。基金會亦指出：「我們期待更多藝術家能透過藝術投入公益，讓JusPeace的和平願景成為跨越國界、持續迴響的藝術之聲。」

此外，為在台灣進一步推動與 JusPeace 所倡議之「正義與和平」核心價值相呼應的公益行動，基金會將自 12 月 2 日起，啟動為期三次的線上工作坊，探索未來可落實的行動方向，期望能協助更多需要支持的族群。透過這次規模雖小但意義深遠的文化交流，基金會期盼每位參與藝術家都能以自身的創作與行動，與 JusPeace 基金會一同探索未來合作可能，共同打造更多具社會影響力的公益計畫。（圖片提供／PopLine）