GD攻大巨蛋前今晚先登APEC晚宴 阿兵哥車銀優穿軍服也帥慘！被點名主持

GD（右圖）與車銀優將分別擔綱峰會晚宴的表演嘉賓及主持人。翻攝IG@xxxibgdrgn、NAVER

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）明後兩天（11/1、11/2）將首度唱進台北大巨蛋，行程滿檔的他，今晚還將以APEC峰會宣傳大使之姿，出席在拉漢精選飯店召開的峰會晚宴，成為唯一受邀登台的K-pop歌手，再顯天王地位。

GD跑巡演也要出席APEC晚宴

GD的世界巡演確定在12月於首爾劃下句點。翻攝NAVER

GD近來正忙著「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」世界巡演，自今年3月自韓國起跑，至今已唱遍高陽、東京、武加偉、大阪、澳門、雪梨、墨爾本、台北、吉隆坡、雅加達、香港、紐華克、拉斯維加斯、洛杉磯、巴黎等15 個城市，近來在忙安可場巡演的他，明後兩天將在台北大巨蛋開唱，今也同時宣布整場巡演將在12月12日至14日在首爾高尺天空巨蛋劃下句點。

而GD今晚也將在韓國亞太經合組織（APEC）會議的歡迎晚宴中，展現舞台王者的魅力，將在來自21個國家的領袖與高階官員面前進行演出。APEC籌備委員會期待表示，「擁有世界級影響力的G-Dragon，是最能將APEC所追求的『連結與永續』價值向全球傳遞的最佳人選。我們期待他在歡迎晚宴上，帶來令人驚豔的舞台表演。」

「臉蛋天才」車銀優驚現活動會場！被點名當主持人

車銀優被目擊現身APEC峰會會場，今晚還將以主持人之姿主持晚宴。翻攝NAVER

此外，正在陸軍軍樂隊服役的「臉蛋天才」車銀優，也將以「一等兵」之姿，擔綱歡迎晚宴的主持人，據悉，APEC籌備委員會曾正式向國防部提出協助申請，希望車銀優能以主持人身分出席此次國際活動，經審核後已獲得批准。



