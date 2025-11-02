GD權志龍大巨蛋開唱 秀中文問「你愛我嗎」4萬人暴動

韓國天王GD權志龍這週末在台北開唱，4萬人塞爆大巨蛋氣氛超嗨，GD一連帶來一首首熱門歌曲，還用中文和大家打招呼，甚至撩粉問「你愛我嗎？」讓全場粉絲再暴動！

權志龍引爆台北大巨蛋。圖／民眾童小姐提供

理想混蛋成軍8年 小巨蛋開唱吸引萬人朝聖

而這個週末，除了GD，還有一團也吸引萬名粉絲朝聖，成軍8年的理想混蛋一連兩天唱進台北小巨蛋，歌迷同樣爆滿，2場預計2.2萬粉絲到場，吸金超過4300萬，但首次攻蛋大秀，他們也砸下4250萬重本，就是要給粉絲最高規格。

理想混蛋成軍8年，小巨蛋開唱吸引萬人朝聖。圖／台視新聞

韋禮安擔任理想混蛋演唱會嘉賓。圖／台視新聞

首場演唱會的嘉賓也誠意滿滿，請來韋禮安，合唱〈因為愛〉、〈女孩〉，讓歌迷聽得如癡如醉，韋禮安還開玩笑說，要把自己的英文名字和理想混蛋團名組合成「理想鳥蛋」，笑翻全場，這週末兩場音樂盛宴讓粉絲能有最大享受。

