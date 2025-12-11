GD權志龍愛貓ZOA攜手CASETiFY聯名 超萌周邊一次看、獨家吊飾粉絲快搶

記者李鴻典／台北報導

國際時尚配件品牌 CASETiFY宣布首度攜手今年夏天一亮相便迅速成為全球熱門 IP 的 ZO&FRIENDS，推出 ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列。

CASETiFY首度攜手ZO&FRIENDS推出聯名系列。

ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列不僅代表著 ZO&FRIENDS 首度進軍時尚電子配件領域，更將充滿療癒與溫暖的角色情感世界與 CASETiFY 的創新設計結合，創造獨特的聯名火花。ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列於 12 月 11日在全台 CASETiFY STUDiO 品牌概念店正式發售，CASETiFY 台灣官方網站也於 12 月 11 日 16:00 正式上線。

ZO&FRIENDS 由全球創意 IP 品牌 IPX（原 LINE FRIENDS）與引領全球潮流的 G-DRAGON 合作打造，歷時近兩年籌備誕生。故事描述「總是慢動作般悠哉，外冷內暖」的雲朵貓 ZOA，與「熱心、可愛多話」的小雛菊 A&NE，以及由 ZOA 雲朵足跡幻化而生、天真活潑的色彩泡泡 AKIZAKI 之間的溫暖故事。

ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列推出多款電子配件，包括 ZOA、A&NE、AKIZAKI 在內的多款手機殼、客製化手機殼印花設計。其中內含可愛壓克力吊飾的「ZO&FRIENDS 遊樂場手機殼」，搖動時會產生動態效果，為手機殼帶來視覺上的樂趣與驚喜，並增添滿滿花漾氣息。

除多款手機殼外， CASETiFY 也推出限量「CASETiFY 獨家 ZOA 絨毛吊飾」，以原有的 ZOA 絨毛吊飾為基礎，特別更換其圍巾顏色，並在項鍊中央加上象徵 CASETiFY 的 C 字吊飾，以慶祝 ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列首度亮相。

CASETiFY獨家ZOA絨毛吊飾」，並推出「ZOA護照套」、「ZOA收納小包」、及「ZO&FRIENDS可摺疊旅行袋」。

此外，CASETiFY 更為粉絲們帶來驚喜，於11日搶先一週推出 ZO&FRIENDS 的三款全新產品：「ZOA 護照套」、「ZOA 收納小包」、及「ZO&FRIENDS 可摺疊旅行袋」。

ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列亦推出多款電子配件，包含 AirPods 及 AirPods Pro 保護殼、Apple Watch 錶帶、iPad 保護殼、MacBook 保護殼、多款 MagSafe 兼容磁吸電子配件。

ZO&FRIENDS x CASETiFY聯名系列電子配件，並於限定門市推出限量包裝禮盒。

CASETiFY 更特別推出限量禮盒，凡於限定門市購買 ZO&FRIENDS x CASETiFY 聯名系列手機殼產品任選 2 款、卡套產品任選 1 款，以及「CASETiFY 獨家 ZOA 絨毛吊飾」、「ZOA 護照套」、「ZOA 收納小包」、及「ZO&FRIENDS 可摺疊旅行袋」各 1 款，即可享有組合優惠價格，並獲得限量包裝禮盒乙個（數量有限，送完為止）。

CASETiFY 獨家 ZOA 絨毛吊飾$1,600（每人限購 2 件）

ZOA 護照套$980（每人限購 1 件）

ZOA 收納小包$780（每人限購 1 件）

ZO&FRIENDS 可摺疊旅行袋 $1,480（每人限購 1 件）

