GD權志龍開唱Day1！大巨蛋、松菸人潮爆 小小GD穿MAMA舞台裝
韓國天王GD權志龍在台北開唱首日，吸引大批粉絲湧入大巨蛋朝聖，現場氣氛熱烈非凡。粉絲們不僅穿著偶像同款服裝到場支持，甚至有家長特製「MAMA舞台套裝」讓小朋友裝扮成「小小GD」。松菸快閃店也因人潮爆滿，特別加開90個結帳櫃台，販售40款周邊商品。此外，GD好友「江南太子」李洙赫在台北已停留一週，外界預期他可能會現身支持好友的演唱會。
今晚（1日）起，韓國天王GD權志龍在台北大巨蛋舉行演唱會，吸引眾多粉絲提前到場排隊準備入場。現場可見許多粉絲身穿GD風格的服裝，手持紫色小雛菊手燈及超大型手燈，氣氛十分熱絡。特別引人注目的是一位裝扮成「小小GD」的小粉絲，身上穿著GD在MAMA頒獎典禮表演時的服裝。小粉絲的家長表示，這套服裝是婆婆親手製作的手工服裝，展現了對偶像的支持與熱愛。
在大巨蛋外，粉絲們各顯神通展現對GD的喜愛。有粉絲自製特殊造型，用縫紉和熱熔槍製作獨特的GD周邊，笑喊「這樣跟人家不一樣」。許多VIP粉絲來看彩排，其他歌迷則提早排隊報到，並與場外的GD視覺圖合影留念。
松菸快閃店的人潮更是驚人，有粉絲表示排隊購買周邊商品等了將近兩小時。儘管等待時間長，但粉絲們互相友善引導，展現了歌迷間的團結精神。不過也有粉絲遺憾地表示，想買的商品已經賣完了。為了應對龐大人潮，松菸快閃店內販售40款周邊商品，並且加開了90個櫃台結帳，結帳櫃台一字排開的場景相當壯觀。
值得一提的是，GD好友「江南太子」李洙赫自10月23日抵台參加活動後，已在台灣停留一週。外界預期他有望繼7月小巨蛋活動後，再次現身支持好友GD的演唱會，成為粉絲關注的焦點。
