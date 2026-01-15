還記得GD權志龍（G-Dragon）在2025年以單曲〈POWER〉和絲巾+帽子營造「奶奶風格」強勢回歸樂壇。當時他在MV裡的一項珠寶細節：「帕拉伊巴綠藍色碧璽」雞尾酒戒指，以超巨44.87克拉橢圓型車工，以及粗估逾2億新臺幣的身價，立刻在社群點燃話題熱度，同時也讓風格耀眼奢華的美國珠寶腕錶商Jacob & Co.品牌，成為時下注目焦點。









GD權志龍 X Jacob & Co. 「領巾」頂級珠寶項鍊

GD和Jacob & Co.合作再加一。連續出現在《Übermensch》（德語中的超越之意）世界巡迴演唱會最終場，以及MMA舞台上的造型亮點，由 Jacob & Co.打造獨一無二之作Bandana Royale項鍊，以18K金、總重209.71克拉、上千顆寶石（包括主石5.4 克拉的圓形明亮式切割豔彩黃鑽，密鑲鑽石、祖母綠、紅寶石、藍寶石、尖晶石、沙弗萊石與帕拉伊巴碧璽等彩色寶石），將柔軟流動的領巾和GD個人色彩凝鍊在一瞬間，「領巾」中央則綴飾招牌的缺少一片花瓣，不完美的完美雛菊，以收束目光，是畫龍點睛之筆。

延伸閱讀：

GD戒指「帕拉伊巴碧璽」是什麼？權志龍珠寶亮點：奶奶戒指、珍珠項鍊









廣告 廣告





GD權志龍 X Jacob & Co. 超限量腕錶

Jacob & Co.於1986年由當時年僅21歲，自前蘇聯移居美國的同名創辦人在紐約創立，他以大膽揮灑色彩的華麗珠寶創意，和追求複雜機械的腕錶設計，於市場上迅速立足。閃還要更閃的極致張力，在螢光幕前特別受寵，「C羅」Cristiano Ronaldo、GD、Kim Kardashian 和 Naomi Campbell選擇著用的名人效益也有助於品牌提升聲勢。而於GD來說，Jacob & Co.不僅僅是用來穿戴、搭配而已，合作的獨特之處，在於品牌是真正以藝人為靈感核心、量身訂製。

一如另一款於2025年春季，Jacob & Co.插旗首爾江南期間揭曉，聯名GD個人品牌PEACEMINUSONE的超限量訂製錶，錶款以品牌標誌的Astronomia Solar系列為藍本，多種色彩寶石於錶盤上立體呈現，宛如微縮版本的行星系，時分針由缺少花瓣的雛菊元素襯底，與左側由金龍環抱的綠松石地球相呼應，並鐫刻「The World Is Mine」與錶背的「Übermensch」字樣。









GD權志龍 X Jacob & Co. 聯名小雛菊項鍊及耳環

落實在日常？GD權志龍個人品牌PEACEMINUSONE，先前也攜手Jacob & Co.推出聯名小雛菊項鍊，包括入門款的925純銀、18K黃金與沙弗萊石版本，以及18K白金鑲嵌白鑽、沙弗萊石以及黃鑽版本。

2025年12月再釋出聯名小雛菊耳環，兩種設計版本：(1.)純銀款，採用 925 純銀與 18K 黃金打造，鑲嵌 16 顆黃色藍寶石，總重 0.22 克拉，新臺幣 58,800 元、(2.)黃鑽款，由18K白金打造，密鑲220顆總重1.15克拉的白色鑽石，以及兩顆總重0.50克拉的艷彩黃鑽，新臺幣 488,000 元。作品可於 SHH 臺北101 鐘錶概念店鑑賞與訂購。





要入手韓流天王GD權志龍同款看財力也看緣分，背後的選擇搭配思維和風格也不見得能充分駕馭，但絕對值得好好筆記！

延伸閱讀：

GD權志龍演唱會造型總盤點！最會穿香奈兒的男人巴黎再秀最新訂製服穿搭，將一路帥到GD大巨蛋演唱會





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026毛毛外套該怎麼穿搭？柔軟又保暖的6種搭配推薦一次看

● GD權志龍難以超越的珠寶清單！最新攜手Jacob & Co.打造「絲巾」鑲嵌209.71克拉寶石