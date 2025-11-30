GD氣炸！疑收音異常 怒到MAMA官網留「倒讚」

韓國MAMA頒獎典禮第二天，韓流天王GD抱走4項大獎。（圖／翻攝自Mnet Plus）





韓國MAMA頒獎典禮第二天，韓流天王GD抱走4項大獎，不只暖心向香港市民喊話，還染黑髮、穿黑皮草大衣、別黑絲帶悼念，甚至他在領獎時，還預告會有精彩表演。但演唱到〈無題〉時疑似收音出包，讓GD忍不住擺臭臉、翻白眼，更氣到MAMA官網留言「倒讚」，11年後再次槓上MAMA。

壓軸演出一身點點黑西裝，南韓天王GD炸裂MAMA舞台，不過碰上香港大火，原定唱〈TOO BAD〉，但曲風不適合，臨時換抒情歌〈無題〉撫慰災民的心。

南韓天王GD〈無題〉：「拜託只要一次就好，可以再見到你的話。」

你發現了嗎，明明是抒情歌，GD卻不停摸耳機擺臭臉翻白眼，事後有粉絲PO出現場畫面，比對下，真的收音有落差，也難怪典禮一結束，GD直接氣到跑去MAMA的IG下留言「倒讚」表情貼圖，表達不滿。不過氣歸氣，表演上還是暖心，調整歌詞。

南韓天王GD〈DRAMA〉：「寶貝外面很冷，我會讓你溫暖，這份愛。」

自動跳過與大火有關的歌詞，領第一座獎時也溫暖的向香港市民喊話。南韓天王GD：「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家能振作，拿出力量一起加油。」

這回GD抱走4項大獎，包含最佳男歌手、最佳男子個人舞蹈表演獎、最佳合作還有年度最佳藝人大賞。香港男星周潤發：「得獎的是G-DRAGON。」

與港星周潤發世紀同框，一起跳舞還牽手下台，造型也很用心，特意染黑髮悼念，加上小辮子，黑色皮草大衣簡直夢回10年前的權志龍。這回GD奪下4大獎，結局卻是爆氣，也難怪不少粉絲笑說，GD跟MAMA愛恨情仇真的難解。



