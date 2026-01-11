GD深夜按讚「JENNIE超辣熱舞影片」！昔曾傳緋聞...被發現後秒收回愛心

記者王培驊／綜合報導

眼尖粉絲發現GD點讚了JENNIE在金唱片的表演影片，最後又收回。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

BLACKPINK成員JENNIE昨（10）日晚間以solo歌手身分登上第40屆金唱片頒獎典禮舞台，接連演唱〈Filter〉、〈Damn Right〉與代表作〈like JENNIE〉，火辣又充滿氣場的演出直接點燃現場氣氛，讓台北大巨蛋內3.3萬名觀眾全看呆，連一旁的偶像藝人都忍不住站起來跟著舞動。

這段舞台畫面隨後被禁唱片官方剪成Reels放在IG上，短短時間內就突破300萬次觀看、累積超過26萬個讚，沒想到卻意外釣出「神秘人物」。有眼尖網友發現，曾與JENNIE傳過緋聞的G-DRAGON（GD）竟然也出現在按讚名單中，不過這個讚沒多久就悄悄消失，引發粉絲一陣騷動。

由於GD向來以「海巡王」聞名，過去就常被抓包在深夜翻看各種貼文，甚至不時翻牌粉絲，因此不少人看到這一幕後紛紛笑說他應該是手滑。有網友直呼「哥，這是可以按的嗎」、「真的是like JENNIE」、「龍哥收回讚了」，還有人腦補情境表示，「可能誤按，然後海巡到大家在討論，又跑回去收回，有夠可愛的男人」，也有粉絲替他緩頰認為「單純覺得前女友表演很棒，真的不能按嗎」，甚至笑虧「按就按，反正我們也習慣了」、「還回去收回讚更好笑」、「龍哥海巡王什麼都想按」。

事實上，GD與JENNIE的緋聞早在2021年就曾被韓媒《Dispatch》曝光，當時拍到兩人在GD位於漢南洞的高級住宅約會，YG娛樂僅以「藝人私人生活難以確認」回應，不承認也不否認的態度，讓外界議論不斷，過去兩人多次合作、GD還曾驚喜現身JENNIE的IG直播，也一度被視為關係親密的證據。

這段戀情始終未曾公開認愛，直到2022年5月，有網友發現GD悄悄取消追蹤JENNIE的IG帳號，但仍持續追蹤其他3名BLACKPINK成員，外界因此猜測兩人早已分手，而YG娛樂對相關傳聞依舊沒有正面回應，讓這段關係在猜測中畫下句點。

值得一提的是，本屆金唱片頒獎典禮首度移師台北舉行，JENNIE不僅擔任表演壓軸，BLACKPINK更一口氣抱回4個獎項，Jisoo還翻拍頒獎畫面幽默表示「真忙耶」。未能到場的GD則以〈Home Sweet Home〉拿下年度歌曲，特別透過預錄影片致詞，祝賀金唱片邁入第40屆，並預告今年將帶著BIGBANG成員一起回歸。

