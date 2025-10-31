EBC東森娛樂

GD登APEC演出超狂 各國代表超享受 加拿大總理成迷弟

記者 楊雅芸
今年7月被任命為APEC宣傳大使的GD，今日在晚宴上擔任唯一演出的藝人。（圖／翻攝自APEC 2025 KOREA님의 실시간 스트림 YouTube）
2025亞太經濟合作年度會議（APEC）今（31日）於韓國慶州正式開幕，除了履行國防義務「臉蛋天才」車銀優支援了晚宴主持，為宣傳大使的GD（G-Dragon，權志龍）更是表演藝人，舞台魅力讓各國代表都享受其中，特別是加拿大總理卡尼（Mark Carney）更是拿起手機狂拍。

履行國防義務「臉蛋天才」車銀優支援了APEC晚宴主持。（圖／翻攝自APEC 2025 KOREA님의 실시간 스트림 YouTube）
車銀優從現身慶州到確認擔任APEC晚宴主持人，都讓大眾驚訝不已，一開場他本人也表達了不可思議，「完全沒想到我會以主持人的身分站在這裡」，全英文的流利主持令人讚嘆。

今年7月被任命為APEC宣傳大使的GD，今日在晚宴上擔任唯一演出的藝人，從服裝上也十分考究，西裝搭配專屬雛菊外，還特別戴了韓國傳統風情的帽子，宣傳了獨屬南韓的文化。

GD演出時候，各國代表都十分滿意。（圖／翻攝自APEC 2025 KOREA님의 실시간 스트림 YouTube）
帶來〈POWER〉、〈Home Sweet Home〉和〈DRAMA〉在舞台設計上，演出途中的一句「我是APEC 2025 Korea的宣傳大使，韓國歌手GD」，也引發台下的讚聲，可以看出各國代表都十分滿意，讓現任南韓總統李在明也特別有面子。


