GD登MAMA舞台臭臉、翻白眼瘋傳！回嗆1符號「暗指主辦方失職」

（娛樂中心／綜合報導）天王 GD（G-DRAGON）29 日在 MAMA 頒獎典禮帶來壓軸舞台，本應是強勢回歸的重要時刻，卻疑似因舞台設備與流程頻頻出現問題，讓整段演出瑕疵不斷。他不僅在台上多次露出不悅表情，事後更在官方貼文下按出「倒讚」，疑似直接對主辦單位開炮，引發各國粉絲熱議。

根據現場與直播畫面，GD 上台後疑似遭遇耳返異常，收音也嚴重失準，不僅音軌混亂，他被拍到反覆摘下、重新戴上耳機，臉上寫滿不滿情緒。過程中他不停扭脖子、皺眉、翻白眼，肢體語言清楚顯示他對演出狀況感到相當不悅。粉絲指出，前一日 Super Junior 的演出同樣傳出設備問題，「主辦卻沒在隔天改善」，也讓 GD 的失常舞台更引發外界質疑。

圖／天王 GD（G-DRAGON）29 日在 MAMA 頒獎典禮帶來壓軸舞台，疑似因舞台設備與流程頻頻出現問題，讓整段演出瑕疵不斷，多次露出不悅表情、翻白眼。（翻攝 threads）

更讓粉絲傻眼的是，粉絲拍到 GD 在演唱〈無題〉前，正在舞台側邊依照規劃喝水、準備下段演出，當時大螢幕正在播放粉絲的合唱聲作為串場。不料主辦突然中斷影片、直接切入〈無題〉前奏，讓 GD 猝不及防，只能匆忙衝回舞台開始演唱，也因此在鏡頭前留下多次不耐與皺眉畫面。

典禮結束後，MAMA 官方 IG 上傳照片，GD 罕見在貼文底下回覆一個「倒讚」貼圖，等同直接表達對主辦的不滿。該回應瞬間在韓網、推特瘋傳，甚至成為典禮後討論度最高的焦點之一。

圖／MAMA 官方 IG 上傳照片，GD 罕見在貼文底下回覆一個「倒讚」貼圖。（翻攝 MAMA官方IG）

雖然演出狀況連連，但 GD 當晚依舊奪下「年度最佳藝人」大賞。他在台上透露：「明年就是 BIGBANG 出道 20 週年，我不會再一個人站在這裡，會和朋友們一起來像派對一樣玩。」間接證實 BIGBANG 有望在明年迎來正式回歸，也讓粉絲期待未來在 2026 MAMA 能看到完整體登台。

