GD稱霸MMA 抱7獎大贏家

韓國頒獎典禮MMA（Melon Music Awards）20日晚間落幕，G-DRAGON（簡稱GD）共拿下7項大獎，其中4個大賞中就囊括了年度藝人、歌曲、專輯，是當之無愧的大贏家，他的前女友BLACKPINK成員Jennie也拿下包括大賞之一的年度製作等3獎，2人分手後罕見出席同一場合，更一同獲頒「TOP 10藝人」和「10大百萬專輯歌手」獎。

2人除了領獎，也都帶來演出，Jennie一口氣帶來〈like JENNIE〉等3首歌炸場，只見她一身宛如天仙站在高台上出場，但鏡頭拉近時發現白紗上面竟寫著中文，害網友忍不住歪樓笑虧是「觀世音造型」。GD也帶來演唱會般的高規格舞台，不過他唱到〈Too Bad〉時，因跳得太開心，導致墨鏡掉落，身邊的舞者看到後，立刻機靈幫他撿起。

Jennie另一位前男友KAI所屬團體EXO，也暌違8年受邀參加MMA，一連帶來〈Monster〉、〈前夜〉、〈Love Shot〉等代表作，以及新歌〈Back It up〉，儘管只有5位成員登台演出，依舊每首歌前奏一下就嗨翻全場；而身為主唱之一D.O.，在典禮和好友金宇彬婚禮兩地奔波後，仍展現完美的演唱實力，讓網友看到後佩服不已。