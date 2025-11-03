GD結束台北演唱會 搭機返回韓國

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）韓星G-DRAGON（GD，權志龍）結束連續2天在台北大巨蛋的演出，今天下午搭機返回韓國，由於GD透過環宇商務中心服務搭車前往機坪登機，未經過候機室因此旅客及民眾都未發現。

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）結束在台北大巨蛋的演唱會後，今天下午現身桃園國際機場，在隨行人員的陪同下透過環宇商務中心的服務，搭車前往機坪登機，由於未經過候機室，因此多數民眾都沒有發現，但仍有部分旅客發現熟悉的身影，連忙拿起手機趴在候機室的玻璃上拍照。

韓星G-DRAGON（GD，權志龍）連續2天在台北大巨蛋舉辦世界巡演Übermensch安可場，GD的韓星好友李洙赫則從台北時裝週活動後，連續多日待在台灣，並參與GD的演唱會。

演唱會中，GD帶來POWER、HOME SWEET HOME、CRAYON等歌曲。唱到BUTTERFLY時，他作勢親吻鏡頭，讓現場歌迷尖叫連連；演唱HEARTBREAKER時，則換上灰色亮片西裝與同色帽子，也是台北場從未曝光的造型。GD多次以中文與歌迷互動，讓現場粉絲相當開心。（編輯：李錫璋）1141103