GD緋聞女友殺進《單身即地獄5》！自爆「戀愛沒停過」 親密任務引暴動

《單身即地獄》第5季昨上線，新一季增加情侶寫真新任務。翻攝IG@netflixkr

《單身即地獄》第5季昨（20日）火辣上線，引人注目的是「GD緋聞女友」金高恩也在演出名單，她在自我介紹時更誠實坦言，「我一直都有在談戀愛，很不習慣現在是單身！」放話想盡快脫單，期望能在節目中遇見朝她心臟開一槍的來電對象。

GD緋聞女友急脫單：戀愛沒停過

金高恩受訪時吐露自己的戀愛從沒停過談戀愛，很不習慣目前是「單身中」。擁有貓系長相，外表冷豔的她，也自認個性偏向狗，「雖然外表看起來可能很冷酷，但我是愛撒嬌很溫暖的人。」

24歲的金高恩曾與GD傳出緋聞。翻攝IG@goxnniee

曾在2022年第66屆韓國小姐選拔獲得第3名「美」獎項殊榮的她，對自己的五官很是滿意，自誇：「眼睛、鼻子、嘴巴都很好看，最喜歡自己的鼻子。」主持人也認同地誇她：「側臉曲線是藝術！」

GD緋聞女友來頭不小！韓國小姐選美季軍、爸爸是足球國腳

2000年出生的金高恩，除了有位「足球國腳」爸爸，爸爸是曾當過足球選手的金鉉洙（김현수），還曾與大她一輪的GD傳出緋聞，兩人曾在2023年7月，被直擊一起現身大阪看PSG球賽，還多次曬出同一地點、背景相似的照片，傳出緋聞。當時GD已否認戀情，強調「兩人有共同認識的朋友，只是關係親近的妹妹。」仍引爆熱烈討論，也讓新一季的《單身即地獄》更添話題。

田徑界Karina也參演

被封為「田徑界Karina」的金敏智也參與新一季的《單身即地獄》。翻攝IG@arb0r_day

《單身即地獄》自2021年開播後，每一季都引爆熱烈討論，今年迎來第5季。除了「GD緋聞女友」金高恩參與節目，就連獲封「田徑界Karina」的金敏智也參演。昨先上線1到4集，這一季也加入「情侶躲避球」與「情侶寫真拍攝」任務，大尺度的肢體接觸，火辣指數再升級。

《單身即地獄5》讓參賽者透過配對從地獄島，逃出天堂島進行約會。翻攝IG@netflixkr



