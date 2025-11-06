GD罕見回應T.O.P、勝利醜聞！曝最在意「他」連累團體

GD罕見提團員爭議，曝最擔心1事連累BIGBANG。（圖: shutterstock／達志）

南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）以團體BIGBANG出道，2026年是BIGBANG組成20週年，日前也證實將合體開唱。不過，BIGBANG成員經歷吸毒、夜店爭議，導致T.O.P和勝利雙雙離團，如今被提及相關話題，GD也罕見回應：「那都是各自的事情。」

GD日前接受節目《孫石熙的提問3》訪問，被主持人孫石熙提到過往風波，好奇疑問：「隊長不應該為成員的私生活負責。作為隊長，你覺得最艱難的時期是什麼時候？」GD坦言：「其實不論是成員的錯誤還是私生活，那都是各自的事情」，儘管未提及詳細事件，仍被視為首次對那些事做出回應。

他進一步補充，其實身為一位隊長，最難熬的時候是自己做錯事或連累到團體，「無論是主動還是被動，當這種情況發生時，整個團隊都會受到影響」。至於談及過去10年的生活，GD坦然說：「這段期間確實發生了很多事，那些都是每個人必經的過程，包括爭議，還有長達7年多的空白期。」

而被迫休息的期間，GD學習讓自己冷靜下來，「以前的我，可能會比較情緒化，急於衝動做出決定或反應。但現在，我會花時間冷靜下來，用更聰明的方式去面對問題」，顯示現年37歲的他，已經成長許多，才造就成為現在的流行天王。

BIGBANG 2017年因成員相繼入伍，進入活動暫停階段，GD在2018年開始服兵役，但期間爆出T.O.P和勝利的醜聞，並雙雙離開團體，導致退伍後的世界一切遭到改變。GD 2023年也一度捲入吸毒風波，消息引發熱議，後來因毒品檢測呈現陰性，才以「無嫌疑、不送檢」結案，日前則證實2026年BIGBANG將以3人組合登上科切拉音樂節（Coachella）舞台。

