GD罕見鬆口談勝利、T.O.P爭議！「1句話吐心情」嘆最痛苦時刻

娛樂中心／綜合報導

南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）日前結束一連兩天的大巨蛋演出，近日登上MBC時事節目《孫石熙的提問們3》，首度談及團體過往爭議，包含前成員勝利的「Burning Sun事件」與T.O.P吸毒風波，直言：「那都是各自的事情。」

GD在節目中表示：「不管是成員的錯誤或私生活，那都是他們各自的人生。」但他也坦言：「最難熬的時候，是當我自己做錯事，害整個團隊被波及，這才是我最痛苦的部分。」認為一旦發生爭議，團體都會受到影響。

他也提到先前被誤指吸毒的風波，儘管三度檢測結果皆為陰性，仍遭外界質疑，直到一個月後才正式獲得清白。如今他已重新復出，用音樂再度站上舞台。

