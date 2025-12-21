GD聯名CDG全品項公開！權志龍親曬棒球帽最熱門，台灣售價、開賣日一次掌握

川久保玲主理品牌Comme des Garçons旗下支線CDG與K-pop之王G-DRAGON聯名系列正式曝光，本次以GD《Übermensch》世界巡迴演唱會主題為核心的限定系列，在本月底即將在台灣同步開賣，本篇將帶你一次掌握聯名系列全品項與售價、開賣日！

以《Übermensch》巡演為主軸的聯名設計

本次CDG與GD的聯名系列，圍繞GD最新專輯與世界巡迴演唱會為主軸，設計上有著結合雙方代表的「CDGDC」聯名標誌、《Übermensch》字樣，以及 Comme des Garçons Automne-Hiver ’25–’26 的圖像設計，將音樂企劃延伸至服裝設計之中，系列共推出經典教練外套、棒球帽、連帽上衣、T恤等10款單品。

GD親自曝光棒球帽成熱門必收單品

在這次的聯名系列中，GD本人已經搶先曝光了親自配戴棒球帽的造型，簡約俐落的黑色帽身上有著CDGDC與《Übermensch》聯名字樣，也讓這頂帽款成為這次系列中的熱門必收單品。

認識GD愛牌CDGCDGCDG

CDGCDGCDG成立於2018年，是日本設計師川久保玲（Rei Kawakubo）創立品牌Comme des Garçons的旗下支線之一，主打更加日常的穿搭風格，單品偏向中性、街頭與極簡黑白色系，過去GD的私服中就曾因為多次穿著CDG的藍白條紋教練外套掀起一波搶購熱潮，這件經典單品在本次的合作也加入其中。

GD×CDGCDGCDG聯名販售資訊

發售日期：2025 年 12 月 24 日

販售地點：CDGCDGCDG 微風南山專門店（台北市信義區松智路 17 號）

販售方式：限量販售，售完為止

聯名單品售價資訊一覽





