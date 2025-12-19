GD聯名CDG限量款一定要買 12月24日開賣必搶

CDGｘGD聯名款系列共推出十款單品。（喜事集團提供）

聖誕禮物已經衝一波了嗎？各位別急，因為GD與CDG的聯名款12月24日才要發售啊！如果可以搶得到，絕對是粉絲們最好的夢幻大禮了！本次的《Übermensch》世界巡演聯名系列共推出十款單品，由喜事集團獨家代理引進台灣，全台僅在CDGCDGCDG微風南山專門店限量販售。

CDGｘGD紙感工藝PU托特包（正面）NT$14,500（喜事集團提供）

聯名線索從在GD本人IG限動釋出以來，造成洗版討論，GD粉絲更是敲碗多時，如今完整系列曝光，每一件都能看見標誌性的設計：結合CDG與GD的專屬聯名LOGO、以G-DRAGON世界巡迴演唱會核心概念，象徵超越自我、突破框架的Übermensch字樣，以及時間限定的Automne-Hiver ’25–’26標記。

CDGｘGD聯名款條紋教練夾克（正面）。 NT$17,200（喜事集團提供）

成立於2018年的CDG，以Timeless、Iconic、Collaborative為核心精神，長期活躍於時尚與潮流界，粉絲們務必記下本月24日這個重要日期，CDGCDGCDG微風南山專門店的限量發售一定要有好運氣啊！

CDGｘGD聯名款連帽上衣（背面）。NT$10,500（喜事集團提供）

