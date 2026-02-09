GD自爆沒逛過大創！粉絲笑稱「怕他把貨掃光」 BIGBANG迎20週年4月起暖身

GD近日在首爾舉辦粉絲見面會。翻攝Inatagram @8lo8lo8lowme

南韓巨星 G-DRAGON（GD，權志龍）近日在首爾舉辦粉絲見面會，不僅與粉絲近距離互動，更在問答環節中坦承自己「從未去過大創」，引起網友熱烈討論。除了私生活的逗趣插曲，GD 也親自向歌迷宣告好消息，表示團體 BIGBANG 將在今年迎來出道 20 週年，並預計從 4 月開始展開回歸暖身活動。

GD表示，自己沒有逛過大創。翻攝Inatagram @8lo8lo8lowme

巨星日常反差萌：坦言沒逛過大創

GD 於本月 6 日至 8 日在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉辦名為「2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING」的粉絲見面會。在現場的一問一答環節中，當被問及「如果外送費要 5000 韓元（約台幣 120 元）是否還會點餐」時，他大方回應「會」；然而，緊接著被問到「是否有去過大創（Daiso）」時，他則坦率回答「沒有」，這份與庶民生活的距離感隨即在網路引發熱議。

網友對此紛紛幽默表示，「如果權志龍去逛大創，恐怕會引發嚴重的缺貨危機」、「對他來說百貨公司就是大創吧」，更有粉絲聯想到過去他在《無限挑戰》中表示沒去過東廟市場時，藝人 Defconn 曾開玩笑說「萬一他逛上癮會把東西掃光」，笑稱這種「掃貨體質」還是別去大創比較安全。

BIGBANG 20週年回歸預告：4月展開暖身

除了有趣的私生活話題，歌迷最關注的莫過於團體動向。GD 在見面會上感性表示，今年是 BIGBANG 出道 20 週年的重要年份，身為成員也跟粉絲一樣充滿期待。他特別向台下歌迷喊話：「春天即將到來，請大家沿著花路稍作休息並耐心等待。」

事實上，GD 早前已多次在公開場合預告完全體回歸的計畫。他在去年 12 月的個人世界巡迴演唱會安可場上曾透露，BIGBANG 預計從 2026 年 4 月開始進行「暖身活動」，性質類似於成員間的「工作坊（Workshop）」。

稱霸金唱片獎：預告與團員共同回歸

GD 的影響力在今年初的頒獎典禮上再次獲得證明。上個月在台灣台北大巨蛋舉行的金唱片獎中，他憑藉由成員太陽與大聲配唱的歌曲〈HOME SWEET HOME〉奪下「數位音源大賞」。當時他在領獎時便承諾：「今年會和 BIGBANG 成員們一起回來的。」

經紀公司 Galaxy Corporation 表示，這次粉絲見面會吸引了約 4 萬名歌迷到場，觀眾層橫跨了新加入的 10 代粉絲到共同走過青春時光的中年歌迷，展現了 GD 跨世代的號召力。GD 也感性表示，希望能藉由這次像家庭聚會般的場合，彌補部分粉絲未能參與巡演的遺憾，並對歌迷長久以來的支持表達愛意。



