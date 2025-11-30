GD舞台「狂翻白眼」全被拍！罕見動怒「曬1圖」藏玄機

娛樂中心／于士宸報導

南韓樂壇盛事MAMA頒獎典禮於週五、週六（28、29）在香港舉行，不料正逢大埔宏福苑惡火悲劇，典禮也因此臨時調整調性，許多出席藝人皆別上黑絲帶表達哀悼。其中，南韓天王 GD（權志龍）昨日（29）登上壓軸舞台，氣勢依舊驚人。不過，卻在演出過程中疑似遭遇設備異常，導致他多次對不到伴奏、收音不穩，甚至流露無奈神情；讓GD當場屢屢翻白眼、搖頭，被外界解讀為對狀況相當不滿。事後，他更直接在MAMA官方IG留下「倒讚」貼圖，無疑將心中不悅表達出來。

GD在演出期間多次抱頭、翻白眼、搖頭，表情看似相當不悅。（圖／翻攝Youtube頻道《Mnet K-POP》）

南韓天王GD（權志龍）昨日（29）在MAMA擔綱壓軸演出，然而與以往霸氣自信的天王姿態不同，這回他卻疑似因設備問題影響，讓整段舞台表現大失準。畫面中可見，GD身穿點點西裝、梳著俐落油頭帥氣登場，但在演唱部分卻頻頻出狀況，包括走音、收音不穩，甚至歌詞對不到伴奏等失誤接連發生，使整場演出宛如「災難級翻車」。GD當下更多次抱頭、翻白眼、搖頭，表情看似相當不悅。畫面曝光後立即引發全網熱議，不少粉絲也替他遭遇的突發狀況感到惋惜。





網友反應大多認為是MAMA設備問題。（圖／翻攝自Threads）





GD在MAMA官方IG貼文留下一個「倒讚」貼圖，疑似表達不滿。（圖／翻攝IG ＠mnet_mama）

不僅如此，更有粉絲拍到，GD在演唱〈無題〉前，趁著大螢幕播放粉絲合唱錄音的空檔，站在一旁休息區喝水，未料主辦方突然中斷原定的串場流程，直接切入〈無題〉前奏，讓仍在喝水的GD當場被打亂節奏，只能匆忙衝回舞台，一邊開唱一邊露出不耐神色。對於這段爭議畫面，網友反應也相當兩極；有粉絲指出GD在表演中不斷調整衣服、脫下身上配件，懷疑他穿戴的服飾也出現問題，但也有網友認為「當天GD聲音有點唱不上去，不完全是設備問題」、「他演唱會也是這樣的」。不過，大多數粉絲仍力挺GD，留言表示「是音控問題，細節控的他很在意」、「單純是MAMA收音太爛」、「直播收音才怪，現場錄的超好聽」，兩派意見各自堅持，引發熱烈討論。然而，事後GD更直接在MAMA官方IG的貼文下留下一個「倒讚」貼圖，明顯是在向主辦方表達不滿，不難看出GD重視舞台表現的堅持。





原文出處：GD登MAMA「翻白眼、喬耳機」疑主辦出包惹怒他！IG留「1符號」藏玄機

