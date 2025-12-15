GD被中國粉絲插嘴！他裝傻幽默回應 現場與網路爆炸了

GD近期舉辦世界巡演，11月曾到台北大巨蛋開唱2場。資料照，讀者提供



韓國天王「GD」權志龍世界巡演《Übermensch》席捲亞洲，12日重返韓國首爾開安可場，現場歡聲雷動，不過，就在GD在向粉絲談話時，被疑似中國粉絲用中文大喊「我愛你」打斷，他當下立即給了一個GD式的幽默回應，事後被韓國粉絲讚爆。

GD巡迴演唱會重返首爾，他照例安排時間與台下粉絲聊天，氣氛正好時，突然有名粉絲用中文大喊「我愛你」打斷，他當下停頓一下，隨即幽默地裝傻充愣說「不知道你在說什麼，」然後笑笑著補一句：「我愛你是什麼？這裡是韓國耶！」

據聞，在場許多粉絲聽完瞬間尖叫，此事事後也在韓國網路上有熱烈討論，有些人直接說「太爽了！」、「果然是大韓民國國寶」、「沒錯！這裡就是韓國」、「志龍真的太猛了！」、「志龍最棒了」、「你怎麼能不愛這麼愛國的志龍？」

