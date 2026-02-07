GD認了「手滑按讚」Jennie辣舞影片！首度親揭真相：我的手很大

記者陳宣如／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）又因「手滑」再度引爆話題，但這次他親自出面揭開真相。粉絲曾發現他對緋聞前女友、BLACKPINK成員Jennie在金唱片舞台片段點了讚，卻迅速收回，引發網路熱烈討論。昨（6）日，GD在節目《家大聲》上首次正面談到這件事，解釋自己瘋狂按讚的習慣，也讓粉絲得以一窺他社群操作的幕後小秘密。

眼尖粉絲發現GD點讚了JENNIE在金唱片的表演影片，最後又收回。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

GD近期與好友李洙赫一同上隊友大聲主持的節目《家大聲》，被大聲直接點名詢問按讚標準。GD笑稱自己根本沒有固定標準，一開始主要是為了宣傳官方內容，但漸漸發現粉絲創作的影片都非常用心，點讚便成為他回饋粉絲努力的一種方式。他表示：「我每次按愛心，粉絲都會超開心，那我就會想多按幾個，粉絲也會更努力應援。」李洙赫在旁毒舌補刀：「他就是看到什麼都想按，結果有一次就失誤了。」外界則猜測，這番話似乎暗指「手滑按讚」Jennie事件。

GD為了回饋粉絲，經常在IG上海巡，給粉絲按愛心。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

GD太常手滑按讚，被好友李洙赫（如圖）毒舌虧「曾經失誤過」。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

談到手滑原因，GD自嘲：「我確實很常手滑（失誤按讚），因為我的手很大。」李洙赫補充分析，正因GD不想漏掉任何粉絲作品，怕有人因此失落，所以拼命點讚，反而增加按錯的機會。GD也幽默表示，長時間密集按讚後，指紋都按沒了，逗得現場笑聲不斷，展現既可愛又真實的一面。

GD（左）幽默自嘲「我手很大確實很常失誤」。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

回顧1月金唱片風波，當時Jennie〈Filter〉、〈Damn Right〉等火辣舞台片段在短時間內累積數百萬觀看與高讚數，眼尖網友發現GD也留下愛心，但很快收回，截圖隨即在網路瘋傳。透過這次節目，GD不僅正面回應，也釐清了當時行為的初衷——既是感謝粉絲努力，也無意挑起話題，粉絲則笑稱：「原來龍哥都有發現自己手滑，太可愛了！」

