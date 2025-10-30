GD週末大巨蛋開唱！西門町住房「2晚飆1.6萬」 網崩潰：這就是國旅

GD本週末重返大巨蛋開唱。翻攝IG



韓國巨星G-DRAGON（權志龍）即將於本週末登上台北大巨蛋開唱，吸引大批粉絲湧入台北，不僅演唱會門票秒殺，就連市區住宿也一房難求。有網友就在Threads崩潰抱怨，他打電話到西門町的旅宿查詢房價，居然有飯店開出「兩晚1.6萬元」的驚人報價，掀起網路熱議。

有網友在訂房平台搜尋11月1日與2日（週五、週六）西門町住宿，發現多數飯店價格全數破萬，連一般商旅都開出每晚上萬元的價格，部分公寓式套房更誇張開價到一晚4萬1千元。一位打算入住西門町兩晚的網友透露，原以為網路報價有誤，特地致電旅館詢問，沒想到櫃檯報價仍是「兩晚1萬6千元」，讓他當場愣住，無奈在Threads上發文感嘆：「這就是我們的國旅，現實就是如此殘酷。」

GD這周末在大巨蛋開唱，西門町附近旅宿房價狂飆。翻攝自Threads

貼文曝光後，引發網友熱議，許多人留言痛批：「除非能跟GD同房，否則不值這價！」、「台北人真的會賺，房價漲這樣才能發財吧！」也有人建議：「乾脆住汐止或南港，搭捷運過來還比較划算。」

不僅僅只有台灣人驚訝，外國遊客也對此難以接受，根據《民視新聞網》，一名香港旅客受訪時直呼：「超誇張了！兩萬元台幣太誇張，根本不會想住這裡。」另一名來自菲律賓的遊客則說：「我原本也打算這週末來台北看GD，但房價漲到三倍，只好提前改行程。」

