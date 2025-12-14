GD開唱中國粉絲喊我愛你！他裝傻冷回「1句話」 韓網狂讚：太帥了

娛樂中心／綜合報導

GD首爾安可場演唱會。（圖／翻攝自微博）

韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）近日展開世界巡演《Übermensch》，所到之處掀起搶票熱潮。12、13 日他回到首爾舉辦安可場演唱會，不僅舞台氣勢全開，與粉絲的即興互動更意外成為討論焦點。

演唱會進行到與觀眾聊天環節時，台下突然傳來一聲中文告白「我愛你」，讓 GD 當場愣了一下，隨即露出笑容裝傻回應：「我聽不懂你在說什麼。」接著又半開玩笑補一句：「『我愛你』是什麼？這裡是韓國欸。」一來一往瞬間點燃全場氣氛，現場尖叫聲不斷，相關片段在社群平台瘋傳，引發熱烈討論。

GD首爾安可場演唱會。（圖／翻攝自微博）

不少韓國粉絲看完後直呼過癮，留言表示「真的太爽了」、「果然是我們的大韓民國權志龍」，情緒相當高昂。這段互動也讓安可場話題度再度飆升。

事實上，GD近期才因在 MAMA 頒獎典禮上的表演，被部分韓媒點名唱腔與狀態不如預期，掀起不小爭議。對此，他也在首爾安可場主動提及相關話題，語氣相當坦率。他在台上笑問：「今天的演出有什麼會被拿來討論的地方嗎？」接著表示，自己站上舞台已經 19 年，卻還是會對每一次爭議感到意外。

GD直言，每一場演出都拼盡全力完成，雖然不敢說狀態永遠完美，但都已做到自己能力範圍內的最好，也希望大家能多多包涵。話鋒一轉，他又自信地笑說：「不過今天嘛……應該是可以給自己按個讚的程度吧？」網友也紛紛力挺，直誇「氣場真的太穩」、「GD一直都是最強的存在」，安可場不只證明人氣依舊，更讓話題熱度持續延燒。

