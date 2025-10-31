GD開唱前夕！「全台最大黃牛」夫妻又落網 非法搶賣GD門票移送北檢

記者楊佩琪／台北報導

被稱為「全台最大黃牛」夫妻檔劉旻岳、張依萍，曾因販售藝人周杰倫演唱會黃牛票被逮，2月間被起訴，台北地方法院裁定劉男停押，70萬元交保。但沒想到才幾個月，夫妻倆竟又重操舊業，利用韓國歌手權志龍（G-DRAGON）7月間來台開演唱會，再度做起黃牛票生意。台北地檢署30日指揮刑事局將2人及助理林韋德拘提到案，31日移送北檢複訊。

劉旻岳妻子張依萍和丈夫又被逮，移送北檢複訊。（圖／記者楊佩琪攝）

劉旻岳夫妻檔自2016年起便從事黃牛票販售業務，宣稱「保證預售」，光Line、臉書等社群帳號擁有高達5萬多名粉絲，號稱「全台最大黃牛票業者」。

為了應付龐大票務需求，夫妻倆與國內外工程師聯盟，組「搶票集團」，分工合作由工程師建立大量虛構身分證字號等個人資料，登錄、註冊售票系統會員後，以搶票程式進行搶票，該程式可同時操作上百筆資料。另付款、整理場次及座位、取票、上網售票、客服等，也分工處理。

「全台最大黃牛」夫妻檔劉旻岳的助理林韋德。（圖／記者楊佩琪攝）

至2024年10月間劉旻岳夫妻在桃園落網，2人不法獲利高達2777萬餘元。當時劉男收押禁見獲准，成為全台第一位，販售黃牛票被收押的嫌犯。張女則獲20萬元交保。

2月間，台北地檢署依違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書、違反運動產業發展條例等罪，起訴劉旻岳夫妻及林岱鋒等4名工程師等一共11人。也向法院建請對劉旻岳夫妻求刑7年。台北地方法院召開移審庭，裁定劉旻岳70萬元交保。

但沒想到，交保才不過幾個月，夫妻倆重操舊業。GD於7月間在台北小巨蛋開演唱會，劉旻岳等人又以非法手段搶票，再以高價販售給歌迷。涉犯違反文化創意產業發展法以虛偽資料或其他不正方式利用電腦購買藝文表演票券、刑法偽變造準私文書等罪。

台北地檢署30日指揮刑事局偵查第九大隊兵分3路發動搜索，並拘提劉旻岳、張依萍及助理林韋德到案，就在GD再度來台於11月1日、2日開演唱會前夕，將3人移送北檢複訊。

