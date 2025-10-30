GD開唱房價飆漲！西門町旅館每晚「喊價8000」，網笑：寧願當日來回
國內旅遊高房價問題再度引發討論，近日一名網友發現，台北西門町某間旅宿在週末每晚房價竟高達8000元，兩晚合計超過1.6萬元，驚呼「這就是我們的國旅」，令他不禁懷疑是否因韓國歌手權志龍（G-Dragon）將於11月1、2日在台北大巨蛋開唱，才導致房價飆漲。
近日一名網友在Threads上分享訂房經驗，表示自己原本打算在週五、六入住台北西門町一間旅宿，沒想到致電詢問兩晚房價時，對方竟報出總價1.6萬元，等於一晚高達8000元，讓他驚訝直呼：「我差點以為聽錯了，嚇到手抖掛電話，是因為GD要來嗎？」
他也懷疑飯店業者是趁著韓星權志龍（G-Dragon）即將來台開唱，而趁勢調漲價格，感嘆「這就是我們的國旅」，此篇貼文一出立刻引起網友熱議。
貼文曝光後立刻掀起網友熱議，許多人驚訝於台北飯店價格暴漲，紛紛留言抱怨：「這價格我寧願當日來回」、「10/31和11/1幾乎所有飯店都漲價，到下一週就恢復正常，這是什麼節日？」也有網友戲稱：「16000是GD會來幫我搬行李嗎」、「預算不足改去日本真的不是開玩笑」、「不如睡網咖或包廂電影院都划算」，也有不少人呼籲北市府應介入，防止國旅價格失控。
據報導，觀傳局觀光產業科科長闕玉玲回應：「觀傳局將針對本周韓國巨星GD，於台北大巨蛋開演唱會加強查核（旅宿業）」，同時市府會加強稽查，避免商圈形象會受到影響。
