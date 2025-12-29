GD陪我度過低潮！小S發聲感謝：權志龍給了我力量

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王GD權志龍在今年11月初在台北大巨蛋開唱，本報直擊小S穿著周邊灰衣現身朝聖，而小S上週也特別透過IG留言，感謝GD在她低潮時給予力量。

最近有網友發現，小S上禮拜在GD台北場的IG貼文下以英文留言，表示：「GD你是全亞洲最棒的，當我陷入低潮的時候，是你給了我力量。」同一天，小S又在「always gdmaster」帳號下留言：「你不知道的是，你給了我多少力量去面對這個世界，非常謝謝。」

小S過去就常在節目上表達對GD的愛，她還曾經對天后闆娘表示，如果請得到GD來到她的生日派對現場，她願意當場下跪，「我一輩子叫妳大姐。」小S今年遭遇喪親之痛，用社群媒體發文、分享近況的次數銳減，這次特別用IG表達對GD的感謝，可看得出小S對GD的心情與粉絲們一樣，都是真愛。

