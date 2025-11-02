GD預告BIGBANG回歸很特別 化身雛菊氣球人可愛到想帶回家

GD兩場台北大巨蛋演唱會平安落幕。（讀者提供）

GD 台北大巨蛋演唱會今（2日）迎來「Übermensch」安可場台北站第2場，也是台北的最後一場演出，經過一晚的休息，GD繼續帶來精彩表演。而他的好友李洙赫連續兩天全勤到場欣賞，還發限動告訴大家「我在這裡」。昨天傲嬌說「我，龍哥！」的GD，自我介紹時聽到全場響起「龍哥」應援聲，用中文回「我知道，我知道，大哥！」演唱會一開始就充滿歡樂氣氛。

下午演唱會彩排時間，GD主動提起昨天演唱會「很有趣」，期待今晚也能很棒。果然粉絲們從開場就熱情吶喊，讓GD開心說「這是我的家，歡迎來我家作客。」清唱了一小段 〈Sweet home〉，用中文說「我愛你們。」今天他仍多次使用中文，「你好」「好了」「沒關係啦」等等。GD感嘆時間過得很快，今年3月開始的Übermensch巡演，眼看就剩下越南與首爾2個地點；他也更放鬆享受舞台，聽到台灣歌迷的尖叫聲，他手腳並用鼓掌稱讚大家丹田很夠力，而今天也再度用他的「力量」控制場館燈光，呈現逗趣的一面。

GD滿意大巨蛋近4萬歌迷的尖叫聲與「龍哥」應援。（讀者提供）

GD在前年10月31日發布單曲《POWER》正式回歸，2天前正好滿一週年，他回憶這一年發生了許多事，包括去年11月底令大家驚艷的MAMA舞台，還有近日他獲頒韓國玉冠文化勳章，不但是首位以「偶像」身份的授獎者，也是該勳章最年輕的代表，他提到這件事時又露出了不好意思的得意笑容，當然也提到了前天在韓國APEC的迎賓晚宴以「宣傳大使」身分登場，並在晚宴演唱多首代表曲。

GD講話一直被打斷，乾脆將麥克風轉向一直喊話的觀眾。（讀者提供）

除了這些自豪成就，他也表示明年將與BIGBANG一起回歸，感動的是，他特別提起「BIGBANG不是我的，我只是其中的一位，他們的一部份，我們都是一部份。」台下歌迷也大喊「BIGBANG FOREVER」，GD點頭表示自己有聽到，並說「我會努力。」他也預告關於回歸，成員們已經蓄勢待發，希望不要錯過，新歌非常特別。

〈Drama〉中文歌詞的部份，今天GD自己唱啦。（讀者提供）

GD在這段聊天時間認真想與大家分享自己的心得與想法，但熱情的歌迷數度從觀眾席大喊，讓他哭笑不得，一下說「給他麥克風」，一下拔起自己的麥克風作勢丟過去，還說了兩次「DAMN」，但他保持風度說「反正是最後一場了沒關係。」但仍有歌迷大聲喊話，觀眾席傳出「閉嘴啦」與中文「權志龍我愛你」，讓GD說了幾遍「讓我把話講完」「我可以繼續講嗎」，現場氣氛一度尷尬。

花車繞場時間，GD今天背了雛菊氣球超可愛。（讀者提供）

演唱會安可結束，觀眾散場時，GD突然自己開著高爾夫球車出來繞一圈。（讀者提供）

不確定是否因為這樣，GD演唱〈drama〉時，中文部份並沒有轉向觀眾席收音，而且安可時的聊天環節也直接不見。不過，在工作人員名單跑完，觀眾散場之際，GD竟駕駛高爾夫球車從後台現身，在舞台前開了一小圈，最後舉高手向歌迷掰掰再直駛回後台，意外地進行了一場「送別」福利。

