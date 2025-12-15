GD首爾安可場成「黃牛屠宰現場」！粉絲手環遭剪 當場崩潰追警跑

GD演唱會外黃牛猖獗。IG@xxxibgdrgn

南韓天王G-Dragon（GD）風光落幕，場內萬人沸騰，場外卻上演一場「黃牛清場行動」。12日至14日於高尺天空巨蛋舉辦的《Übermensch》演唱會結束後，多名持黃牛票入場的粉絲遭現場查獲，入場手環被直接剪斷，相關畫面在中國社群平台「小紅書」大量流傳，被形容是「黃牛屠宰場」。

流出影片中可見，現場人員逐一盤查手環來源，一旦確認為黃牛票，便當場以安全剪刀剪除資格，有粉絲情緒瞬間潰堤，癱坐在地痛哭，也有人拒絕配合、試圖拉扯逃離，甚至被警方追逐制止。另有女子以英文反覆要求「等朋友來處理」，卻被工作人員冷靜回絕：「No friend。」畫面曝光後迅速被轉傳至 Threads，在台灣掀起高度關注。

警察在演唱會外整頓黃牛。翻攝微博

根據韓媒《TV CHOSUN》報導，首爾九老警察署當天下午已提前於高尺天空巨蛋周邊部署，針對非法票券交易進行查緝，當場逮獲6名涉嫌黃牛行為者，其中4人為中國籍。警方指出，該行為已構成違反《輕犯罪處罰法》，其中5人已被送交即決審判，另1名因即將出境，被處以16萬韓元罰款後勒令離境。

手環當場被剪開。翻攝微博

「即決審判」適用於金額較低的輕微違規案件，無須進入正式司法程序即可裁定處分。相關單位也藉此呼籲民眾務必透過官方管道購票，避免因貪圖方便或價格而購買非法票券，不僅可能無法入場，也將承擔相應法律風險。



