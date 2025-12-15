GD首爾安可粉絲中文喊：我愛你！他裝傻1句韓網讚

娛樂中心／饒婉馨報導

韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（權志龍）2025「Übermensch」世界巡演韓國安可場於12日～14日在首爾高尺天空巨蛋舉行，畫下此次巡演的句點，因為是壓軸場次，粉絲也格外熱烈、興奮，其中一段GD與粉絲的對話，意外掀起粉絲熱議。





GD首爾演唱會台下粉絲中文喊「我愛你」掀熱議…他裝傻笑回1句韓網嗨翻

GD在韓國安可場突然聽到台下粉絲用中文大喊「我愛你」，他對此微笑回應：這裡是韓國。（圖／翻攝自 Threads ＠crystal_l222）

G-DRAGON（權志龍）在韓國巡演安可場進行到talk環節時，突然有粉絲在台下大喊中文「我愛你」，而GD本人聽到以後則是帶著微笑用韓文說，「嗯？啊～我不知道你在說什麼耶，『我愛你』是什麼？」，接著回，「這裡是韓國」。他裝傻的回應瞬間掀起全場粉絲一陣尖叫聲，甚至有粉絲把他說這裡是韓國的片段剪輯過後回播，迄今為止已吸引90萬瀏覽數、逾1.1萬人按讚。





GD首爾演唱會台下粉絲中文喊「我愛你」掀熱議…他裝傻笑回1句韓網嗨翻

許多韓國粉絲不認同該名粉絲的行為，並大讚GD的回應。（圖／翻攝自IG ＠xxxibgdrgn）

粉絲將影片上傳後寫下，「속이 뻥....시원....나 진짜 너무 속이 시원해서 소리 너무 질렀어」（胸口好暢快....真透心涼.... 我真的太暢快了，忍不住大叫起來），然而貼文曝光後，意外引來喊出我愛你的粉絲親自留言「聽了那話大喊做得好，結果大家都看著我.. 怎麼辦啊，反正是韓國嘛」，有韓國粉絲在下面表示「志龍真的是最棒的，這就是我們想說的話啊！這裡是韓國！」、「從今天開始我會愛上G-Dragon」，更有網友直言「到國外我們也會說英語吧，你們也稍微努力一下吧」、「與其說討厭中國，不如說那種態度其實是對韓國歌手的一種關懷，但中國人好像自我意識過於強烈。大家還是應該學點禮貌啊」、「我也是！這裡是韓國啊！ 哇，好清爽痛快」，有些韓國人認為不應該在演唱會如此公開示愛，甚至還不是用當地語言，有點不尊重，不過有在場粉絲也表示「聽到那句話我喊了聲做得好，但大家都看著我.. 那又怎樣，不就是韓國嗎」。





