GD首爾演唱會台下粉絲「中文喊我愛你」 他霸氣回應：這裡是韓國

韓國天王G-DRAGON（지드래곤，本名권지용，權志龍）的2025世界巡迴演唱會「Übermensch」首爾安可場已接近尾聲。這場集結了全球粉絲的音樂盛會上，除了精彩的舞台表演外，也出現了暖心又有趣的互動插曲。一段在社群媒體上廣為流傳的影片顯示，面對台下熱情的粉絲用中文大喊「我愛你」，GD雖然聽懂了，卻展現了招牌的俏皮魅力，以「霸氣」又不失幽默的回應逗樂了全場。

霸氣回應引爆尖叫

在演唱會上，當G-DRAGON正在與台下觀眾進行對話時，一名熱情粉絲突然用中文大喊「我愛你」。儘管這位韓國偶像已是國際巨星，精通多國語言，但他選擇「裝傻」回應。他先是傾聽，接著用韓文調皮地說：「啊～不知道你在說什麼呢，Wǒ ài nǐ是什麼？這裡是韓國啊！」此話一出，立刻引起台下粉絲一陣瘋狂尖叫，現場氣氛瞬間沸騰。

寵粉天王展現高EQ

這段互動迅速被網友錄製並上傳至Instagram等社群平台，短短時間內便獲得大量轉發和討論。粉絲們紛紛稱讚G-DRAGON展現了極高的情商和幽默感。面對粉絲的直接告白，他不僅沒有讓氣氛尷尬，反而用一個巧妙的文化梗，既回應了粉絲的愛意，也同時讓在場所有韓國與國際粉絲都感受到他獨特的舞台魅力，再次證明他「寵粉天王」的稱號絕非浪得虛名。

安可場成巡演最終章

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR《Übermensch》IN KOREA: ENCORE 於12月12日至14日在首爾高尺天空巨蛋舉行，作為本次世界巡迴的最終章，意義重大。除了這段可愛的插曲外，GD在本次演唱會中也帶來了多首經典曲目，並對近期外界對他的爭議進行了正面回應，表達了他對舞台表演的熱愛與堅持，為這次世界巡迴畫下圓滿句點。

