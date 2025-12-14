GD首爾演唱會6名黃牛被捕 「4人為中國籍」1人明日須離境

GD首爾演唱會警方抓到6名黃牛。翻攝Instagram @xxxibgdrgn

韓國警方今（14日）在首爾高尺天空巨蛋附近逮捕6名試圖進行歌手G-Dragon（지드래곤，簡稱GD；本名：권지용，權志龍）演唱會門票黑市交易的黃牛黨，其中4人為中國籍，1名中國籍人士明日將離開韓國。

根據《TV CHOSUN》獨家報導，首爾九老警察署表示，今日下午1點左右，警方在高尺天空巨蛋周邊發現這6人涉嫌違反《輕犯罪處罰法》，企圖進行門票非法轉賣（黃牛票）。據調查，這群人事先透過網路約定地點，於演唱會場附近交易時被當場抓獲。

廣告 廣告

GD臺北大巨蛋安可場演唱會。翻攝Instagram @xxxibgdrgn

警方指出，6名嫌疑人中4人持有中國國籍。警方已將其中5人移送即決審判——這是針對罰款20萬韓元（約新台幣4,500元）以下輕微犯罪的簡易程序，無需正式刑事訴訟。其餘1名中國籍人士，因身分為外國人，警方對其下達「通報處分」，要求其於明（15日）自行離境。此處分屬行政措施，通常不追究刑事責任，但可能伴隨一定期間的入境限制。

警方表示，近期韓國大型演唱會門票黃牛問題頻傳，尤其G-Dragon這樣的高人氣藝人公演更易成為目標，將持續加強場館周邊巡邏，維護票務公平。G-Dragon 2025世界巡迴演唱會安可場目前正在高尺天空巨蛋舉行，門票開賣即秒殺，吸引大量海內外粉絲。警方提醒民眾勿購買黃牛票，以免觸法或權益受損。



回到原文

更多鏡報報導

GD首爾演唱會台下粉絲「中文喊我愛你」 他霸氣回應：這裡是韓國

朴娜勑「被除名」9年《我獨》 陷霸凌、非法醫療醜聞「藝人好友全緘默」

《換乘戀愛4》節目組要「開告了」 網友劇透、散播不實傳聞「造成巨大傷害」