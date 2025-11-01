GD首登大巨蛋創紀錄喊「我龍哥」 突自爆感情狀態：我單身

G-DRAGON成為首位站上台北大巨蛋開唱的韓國男星。（讀者提供）

韓國天王G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）相隔4個月再登寶島，本周末在台北大巨蛋連續舉辦兩場「Ubermensch」安可場，2天共吸引約8萬人次朝聖，成為首位站上台北大巨蛋開唱的韓國男星，演唱會以雷射光與中控手燈營造壯觀舞台場景，並更換部分串場影片與服裝，展現十足的用心。演出中他多次近距離與粉絲互動，最後安可環節，他坐上花車繞場演唱2首歌，讓坐在看台的粉絲也能清楚看到他，寵粉程度十足。

GD自去年MAMA頒獎典禮復出後，回歸1周年，安可前，他秀了一連串的中文笑說：「喜歡、喜歡、很喜歡、真的喜歡、非常喜歡！」隨後又俏皮問：「我的中文好嗎？」並自我安慰道：「沒關係啊！」接著他也感性提到：「快樂和幸福在人生中無所不在，但有時候很難去找到你真的想要的快樂，不過我認真找到了，現在告訴你們，我真的很開心。」更幽默地補充：「every single（每個瞬間） I'm single（我也單身）哈哈！」

GD表示人生有很多第一次，「第一次舞台、第一次巡演、初吻等」，並特別向粉絲致謝：「謝謝你們的誕生，並來跟我一起。」接著也再度預告明年BIGBANG將迎來出道20週年，「正確來說是在明年4月，我們會參加美國的一個音樂季（指科切拉），明年會很忙碌，那是我們第一個正式的舞台，我不是一個人，我會跟男孩們一起去，如果你們有時間，來吧！」聽到粉絲高喊「Forever（永遠在一起）」，他開心用中文說：「好啊，可以！」

G-DRAGON開心坐在台上與粉絲話家常。（讀者提供）

聽到滿場粉絲的歡呼聲，GD直呼從他的視角看出去真的很美、很棒，「你們手上拿的小雛菊，會永遠盛開」，演唱〈DRAMA〉前，他突然開心地超控起燈光師開關燈，還爆笑引用〈POWER〉說：「哇，我有力量！」還以自己的名字開玩笑自豪地說「看到了吧，因為我是龍！」最後一首歌〈無題〉結束前，似乎因為有男粉積極和他互動，GD爆笑用中文喊「大哥」，還接著說「我，龍哥」，粉絲聽到後也開心躁動喊「龍哥」，讓GD直呼「大家很可愛，我們明年見」。

