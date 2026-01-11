GD驚喜「現身大巨蛋」！奪金唱片年度大賞 霸氣喊：我會帶BIGBANG回來
記者陳宣如／綜合報導
今年南韓金唱片頒獎典禮迎來第40週年，昨（10）日典禮在台北大巨蛋舉行，現場驚喜一刻由韓流天王GD（G-DRAGON）帶來——他以獲頒「年度歌曲大賞」得主身分驚喜現身螢幕，透過影片向全場觀眾傳達感言，並承諾將帶領BIGBANG回歸舞台，現場氣氛瞬間沸騰。這場跨國盛會不僅吸引3.3萬名觀眾入場，許多人也透過直播一同感受年度音樂盛事的魅力。
在本屆金唱片頒獎典禮上，GD的熱門作品《Home Sweet Home》榮獲「年度歌曲大賞」。雖無法親自到場領獎，但GD透過預錄影片現身觀眾眼前，表達獲獎感言，他在影片中說道：「你好！我是GD，恭喜金唱片40週年，今年的第一個獎就拿到年度歌曲大賞，我感到非常榮幸，想跟粉絲說聲謝謝，祝大家新年快樂！」同時，他也透露團體動態，預告：「今年我會跟BB（BIGBANG）成員們一起回來！」螢幕上的現身與回歸宣告，引發全場熱烈反應，成為典禮當晚最受矚目的亮點之一。
本屆金唱片頒獎典禮由成始璄與文佳煐擔任主持人，並邀請安孝燮、邊佑錫、宋仲基等人氣男神現身頒獎。邊佑錫同時擔任兩個大賞的頒獎嘉賓，為典禮增添星光。首次參與金唱片的台灣天后蔡依林與男神許光漢，也盛裝出席典禮現場，與觀眾互動。
本年度典禮也邀請ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組藝人參與，呈現多元音樂風貌與精彩年度舞台。
