GD黑絲帶沉重出席MAMA！奪獎悼香港大火：盼為市民帶來力量

香港新界大埔宏福苑26日發生大火，迄今造成上百人死亡，韓國樂壇盛事「2025 MAMA AWARDS」如期在香港啟德體育場舉行，今（29日）是活動第2天，製作單位在直播開始前，再度用黑底白字為香港祈福哀悼，影后金憓秀接棒朴寶劍擔任主持人，她身穿黑色西裝，胸前別著黑色絲登台，與男團Stray Kids成員Felix一起帶來開場，也對近日發生的香港大火事故表達哀悼之意。

金憓秀以嚴肅的表情向觀眾問候，並說道：「在開始之前，聽聞如此令人心痛的消息，內心十分沉重。向因突如其來的意外而受到巨大傷害、被迫與所愛之人告別的所有人士，獻上最真誠的慰問。」她接著表示：「真心祈願，我們之間仍能迎來奇蹟。本屆MAMA以『支持香港』為主題，希望能為香港的復原盡一份心力。也希望大家能一同分享悲傷、傳遞慰藉。」

金憓秀接棒朴寶劍擔任第2天主持人。（摘自Mnet）

G-Dragon（GD）在典禮前夕確認以個人名義捐款100萬港元（約400萬台幣）到大埔宏福苑援助基金支援前線消防及各界義工，也憑藉〈TOO BAD〉奪得第一個「最佳男子單人舞蹈表演獎」，他身穿黑色西裝，胸前別著粉色花朵和黑色絲帶領獎，並表示：「作為希望能給在突如其來悲痛中感到悲傷的香港市民帶來力量的藝人，我準備了更好的表演。不知道該說什麼才合適，但希望大家能振作起來。」也不忘感謝粉絲，承諾會繼續努力。

