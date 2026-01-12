GD點讚「JENNIE火辣片」被抓包秒收回！昔爆祕戀1年

娛樂中心／周希雯報導

男團BIGBANG隊長、南韓天王G-Dragon（GD）去年強勢回歸歌壇，接連帶來令全球暴動的精彩演出，被PO到網路幾乎都會被瘋傳；私下出了名愛海巡的他，也經常親自點讚與他相關的IG片段。不過近期有網友發現，GD不知是否手滑、竟點讚昔日緋聞女友Jennie火辣熱舞片段，雖然不久後就收回，但仍被手快的網友抓包截圖，再度引發網友熱議。





GD深夜點讚「JENNIE火辣片」被抓包秒收回！昔爆「窩豪宅約會」秘戀1年

GD（左）、Jennie（右）曾在MV合作。（圖／翻攝「 BIGBANG」YouTube）

廣告 廣告

據悉，BLACKPINK人氣成員Jennie，近期來台參加金唱片頒獎典禮，不僅一口氣抱走4大獎，壓軸還接連演唱〈like JENNIE〉、〈Filter〉、〈Damn Right〉等夯曲，火辣舞姿及強大氣場，瞬間點燃全場觀眾氣氛，台下不少藝人也嗨翻一起跳。事後，主辦方將精彩演出剪輯成短影片，發到IG後短時間就衝破300萬次觀看。

GD深夜點讚「JENNIE火辣片」被抓包秒收回！昔爆「窩豪宅約會」秘戀1年

Jennie日前來台帶來精彩演出。（圖／翻攝「golden_disc」IG）

值得一提的是，在數十萬點讚的用戶中，竟包括曾與Jennie傳緋聞的GD；不過沒多久再查看已經消失，猜測GD是發現引發討論後迅速收回，但已被手快的網友先一步截圖。對此，網友們也笑說，「權志龍真的活網」、「看來他真的是like JENNIE」、「手滑就算了，還收回真的好好笑」、「權志龍啥都點贊，每天點讚幾百條」、「師兄師妹互動一下沒什麼」。

GD深夜點讚「JENNIE火辣片」被抓包秒收回！昔爆「窩豪宅約會」秘戀1年

GD被發現點讚Jennie片段後又收回。（圖／翻攝微博）

事實上，GD、Jennie曾是同公司師兄妹，2人曾在GD〈That XX〉MV親密演出，2021年被俗稱「D社」韓媒《Dispatch》爆出祕戀1年，拍到女方頻繁出入GD豪宅約會，男方也曾在BLACKPINK錄音時探班。不過，2人從未公開認愛，和公司一起採取「不承認也不否認」的態度，因此這段戀情始終是撲朔迷離；直到GD在2022年被發現取關Jennie的IG，但仍繼續追蹤另3名成員，被猜測是戀情悄悄告終。

點此查看。

原文出處：GD深夜點讚「JENNIE火辣片」被抓包秒收回！昔爆「窩豪宅約會」祕戀1年

更多民視新聞報導

美國逮馬杜洛「11傻」翻車！他踢爆中共背後操作：只花5小時

侯佩岑「透明度全開」嗨喊：我在北京！遭中網抓包「IP在台灣」

黃國昌打臉自己片段曝！昔嗆官員卸任前出國：安排畢業旅行？

