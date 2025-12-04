GD「雙腳踩上地鐵椅子」全被拍...畫面流出網看傻 背後真相曝光了

娛樂中心／綜合報導

GD在地鐵布景拍照。（圖／翻攝自IG）

南韓天王G-Dragon（GD、權志龍）宣布回歸後，除了有巡迴演唱會之外，日前也到2025 MAMA頒獎典禮進行表演，且風光奪下最大獎「年度藝人」以及「最佳男歌手」、「最佳唱跳男Solo」等獎項。近日，GD小帳一連曬出腳踩地鐵椅子的驚人照片，瞬間掀起大家關注。

從曝光畫面可以看到，GD在空無一人的地鐵車廂中露出笑容擺拍，隨後還一腳踩上座位，擺出酷帥的姿勢，不過根據韓媒報導，這是「Chanel 2026 Métiers d'art工坊大秀」以地鐵站為主題的場景，因此GD只是在秀場的「布景」裡拍照，而非真的人在地鐵上。

其實，近來GD行程滿滿，上個月29日也在南韓一年一度MAMA Awards典禮中帶來精彩的壓軸演出，但當天卻疑似音響以及舞台設備頻出問題，讓GD在台上面露出不悅表情，事後更在官方轉發的表演影片中，留言「倒讚」的符號，被外界認為是藉此對主辦單位表達不滿，但也有部分網友認為可能是GD針對自己表演不滿意。

GD拍照背景是「Chanel 2026 Métiers d'art工坊大秀」的主題。（圖／翻攝自IG）

