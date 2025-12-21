GD、Jennie、KAI前男友局相會！ MMA舞台華麗登場「EXO逼哭粉絲」

韓國音樂頒獎典禮MMA於12月20日晚間在首爾盛大登場，匯聚了韓流樂壇多位重量級巨星。其中，韓流天王GD睽違8年重返韓國歌壇，一舉橫掃7項大獎，再度彰顯其音樂王者地位。同場亮相的還有BLACKPINK成員Jennie以及睽違8年合體的韓團EXO，三方前男女朋友關係成為焦點，而他們精彩絕倫的表演更是讓全場氣氛達到最高潮，粉絲們激動不已。

JENNIE與GD同場出席MMA頒獎典禮。（圖／翻攝自melon IG）

韓流天王GD在此次MMA音樂頒獎典禮上強勢登場，他以華麗排場重返舞台，為整個盛典推向高潮。GD帶來《POWER》和《HOME SWEET HOME》等精彩表演，展現出無與倫比的舞台魅力。睽違8年回歸韓國歌壇的他，在這次典禮中橫掃年度專輯、年度藝人、年度歌曲等7個大獎，進一步奠定了他在韓流樂壇的王者地位。

BLACKPINK成員Jennie同樣受邀參加此次盛典，她身穿寫滿漢字的白紗禮服，化身絕美女神亮相。Jennie在舞台上帶來《Seoul City》和《like JENNIE》等表演，大秀火辣身材，展現十足氣勢。她在本次典禮中獲得「年度RECORD大獎」、「TOP 10藝人」以及「10大百萬專輯歌手」等三項重要獎項。值得一提的是，Jennie與GD曾有過一段戀情，兩人同場出席引起不少關注，但兩位藝人都展現出專業態度，為觀眾帶來精彩表演。

EXO睽違八年在MMA合體。（圖／翻攝melon IG）

韓團EXO也在此次MMA上睽違8年合體亮相，成為典禮另一大亮點。EXO成員KAI曾與Jennie有過一段戀情，使得三方在同一場合出現格外引人注目。EXO在舞台上一連帶來《Monster》、《前夜》等5首經典金曲，精湛的演出讓許多粉絲激動不已，甚至有粉絲表示「眼淚根本是用噴的」，可見歌迷對EXO合體登上大型頒獎典禮的期待已久。

此次MMA音樂頒獎典禮匯聚了韓流樂壇多位重量級巨星，包括GD、Jennie和EXO等豪華陣容的精彩表演，不僅讓現場觀眾嗨翻，也為這場盛大的音樂盛典劃下完美句點。粉絲們透過這些久違的舞台表演，重溫了這些韓流巨星們的魅力與實力。

