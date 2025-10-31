GD、Se7en都在裡面！大咖女星爆「藝人秘密社群」內幕：他喊我奶奶

記者邱妍方／綜合報導

演員金喜善近日登上主持人張度練的知名網路節目《Salon Drip 2》，節目過程中兩人聊了許多成年往事，也意外爆出了過去曾有一個「藝人限定社群論壇」，也透露自己就是在那邊認識了BIGBANG成員G-Dragon（GD）與歌手Se7en，才因此變成好朋友。

金喜善近日登上張度練的網路綜藝節目。（圖／翻攝自Youtube TEO테오畫面）

金喜善表示，那是一個「藝人限定社群論壇」，進入社群還需要審核，連版主都是藝人，所以進入的時候是需要通過「身份驗證」的。她也透露，那個社群就很像藝人之間的小天地，什麼事都會在上面分享與交流。

金喜善在節目上爆出過去曾有「藝人秘密社群」，並透露是在上面認識歌手GD和Se7en（圖／翻攝自IG @lovely.katie.k）

而她也解釋了之前GD會叫她「奶奶」的原因，因為當時GD進社群的時候還在讀高中，很乖很可愛，當時金喜善是30多歲、Se7en是20多歲，因為年紀差太多，所以她都叫Se7en「兒子」，也因為Se7en是「兒子」，所以按照輩分關係GD就接著叫「奶奶」了。她也回憶道：「結果現在Se7en都四十幾歲了，在我眼裡還是像會溜滑板鞋跑出來一樣的小孩，我也是真的活夠久了哈哈哈！」

金喜善是韓國知名女演員，過去曾演出多部知名作品。（圖／翻攝自IG @lovely.katie.k）

她也透露，當年那個社群非常熱鬧，她曾經在上面看到有人談戀愛，分手之後就吵著要退出社群，在社群裡面鬧得很大。「我當時看到就覺得，這一定會上新聞，結果還真的上了娛樂新聞！」這也讓張度練和現場工作人員十分震驚，急忙問現在這個社群還在不在，金喜善也只是笑著回答說：「早就沒了！那是很久以前的事。」

