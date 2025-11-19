GD、SJ都會到！2025 MAMA超狂陣容 MyVideo零時差線上看

GD、SJ都預計出席025 MAMA AWARDS。翻攝FB@Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2

韓國音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」11月28日、29日將在香港啟德主場館舉行，除了HBO MAX，台灣大哥大MyVideo也將連續兩天在直播館tvN頻道零時差跟播，台灣大哥大MyVideo月租會員都可免費看，一起感受最強年末舞台！

2025 MAMA AWARDS將連續兩天在香港啟德體育館盛大舉行，本屆MAMA已預告舞台將融合動畫、虛實、K-POP的跨界合作，其中包括與全球熱播動畫《K‑POP獵魔女團》的限定舞台，包含重現動畫中女團HUNTR/X與男團SAJA BOYS的精采對決！尤其目前公布的頒獎人中，負責配音Jinu的安孝燮與配音Rumi的趙雅頓都會出席，是否也有機會看到配音的男女主角合體，消息一出早已引起網路熱烈討論！

朴寶劍7度扛下MAMA主持棒。翻攝FB@Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2

MAMA合作舞台陸續公開，包含知名街舞競賽節目《街頭女戰士》人氣舞者群組成的團體「BUMSUP」與七度主持MAMA的朴寶劍將帶來特別舞台。

影后金憓秀首度擔任MAMA AWARDS主持人。翻攝FB@Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2

日本天才舞者KYOKA與男團ZEROBASEONE成員成韓彬也將合作演出。影后金憓秀不但即將首次擔綱MAMA主持人，還會與男團Stray Kids成員Felix帶來一段舞台演出，預計展現截然不同的跨界能量！此外，當紅偶像團體BOYNEXTDOOR、TREASURE、CORTIS等多組男團也將共同打造一場跨世代的合作舞台，也是本屆必看的亮點之一。

不僅如此，奧斯卡影后楊紫瓊及影壇大咖周潤發都確認出席盛會，11月剛陸續來台的G-Dragon、Super Junior也都將降臨MAMA典禮，再加上大勢女團aespa、IVE、i-dle，人氣男團Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、RIIZE、TWS；新生代團體BABYMONSTER、Hearts2Hearts、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、KickFlip等眾星雲集，11月28日至29日在台灣大哥大MyVideo平台都看得到！

2025 MAMA AWARDS即將在台灣大哥大MyVideo零時差直播。台灣大哥大MyVideo提供

2025 MAMA AWARDS線上看

◎台灣時間：

11/28(五) 16:30 星光大道 18:30頒獎典禮

11/29(六) 16:30 星光大道 18:30頒獎典禮

◎2025 MAMA AWARDS台灣大哥大MyVideo線上直播：https://www.myvideo.net.tw/LiveChannel/

※月租會員登入免費看



