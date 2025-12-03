GDP上修至7.37%創15年新高 賴清德：亮眼數字要讓人民有感

民進黨今（3）日下午召開例行中常會，總統兼黨主席賴清德提到，今年台灣的經濟成長率GDP預測，主計總處公布上修至7.37%，不但是亞洲四小龍最佳，還贏過日本、美國、歐盟平均值及中國大陸，創下近15年新高。賴清德還說，執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

總統兼民進黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）

賴清德在中常會上提到，上週五行政院主計總處公布最新的經濟預測，今年的經濟成長率 GDP 預測上修到百分之7.37，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率的預測，今年下調到百分之1.67，明年續降到百分之1.61，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德表示，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；然而，我們知道執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

行政院主計總處。（資料照／中天新聞）

賴清德指出，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上週四，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，我們進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

賴清德喊話，在這裡，他要拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。

行政院。（資料照／中天新聞）

最後賴清德強調，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

