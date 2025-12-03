即時中心／顏一軒、陳治甬報導

身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中指出，他要要拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。





民進黨今日下午召開第21屆第57次中常會，由黨發言人韓瑩會後轉述賴主席致詞。賴清德指出，行政院主計總處上週五（11/28）公布最新的經濟預測，今（2025）年的經濟成長率GDP預測上修至7.37%，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高；國內通膨率的預測，今年下調到1.67%，明年續降到1.61%，依照主計總處的最新推估，今、明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德強調，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；然而他們知道執政黨的使命，就是要把亮眼數字，轉換成人民有感的日常生活。

他表示，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，行政院上週四（11/27）拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

最後，賴清德說，今天是「國際身心障礙者日」，身心障礙者的權益，一直是民進黨的重要關切對象；為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，政府還規劃了「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，未來將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。







原文出處：快新聞／GDP上修至7.37%創15年新高 賴清德：持續壯大台灣

