GDP上修7.37%通膨下降 賴清德：經濟果實全民共享、減稅措施明年上路

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民主進步黨今（3）日召開中常會，身兼黨主席的總統賴清德於致詞中宣布中央黨部人事異動，並針對國家最新經濟數據及明年度惠民政策提出說明。賴清德強調，執政團隊將持續推動減稅與降低生活成本，「亮眼的經濟數字，最終都要轉化為人民有感的日常」。

賴清德指出，中央黨部組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入2026地方議員選舉，已向黨部請辭。他代表中央黨部感謝3人任內對黨務推動、政策溝通與議題辯護的貢獻，也提醒有意參選的黨工需依規定於12月24日前完成辭職。

賴清德同時宣布，由具中央與地方完整歷練的立委李坤城接任黨部發言人。他表示，李坤城曾任新北市議員、議會黨團總召與黨部發言人，並在立法院黨團擔任副幹事長，熟悉政策與地方脈絡，期盼未來能與發言人吳崢、韓瑩共同強化政策宣導與社會溝通。

此外，賴清德提到，行政院主計總處最新公布的經濟預測顯示，今年GDP上修至7.37%，位居亞洲四小龍之首，並優於美國、日本、歐盟及中國；通膨率預測今年降至1.67%，明年更將下降至1.61%，物價趨於緩和。他強調，這些成果來自全民共同努力，執政團隊會在「經濟果實全民共享」原則下，持續推動政策。

為讓民眾實際受惠，行政院已拍板明年所得稅全面減輕，預估近700萬戶受惠，並同步調整貨物稅，減輕家庭日常開支。賴清德呼籲所有黨公職協助宣傳，讓更多民眾了解政府努力及經濟成果。

照片來源：民進黨

