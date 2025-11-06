GDP上看6％但內需仍冷？大巨蛋火腿名店熄燈

雖然在AI題材推升下今年GDP上看6％，但台經院示警明年恐怕腰斬到只剩下3％。（圖／東森新聞）





又有一間名店熄燈！位在台北大巨蛋美食街，一間知名火腿三明治店宣布11/18收攤，還有東區一間經營10年的知名咖啡廳也結束營業。隨著出現收店潮，顯示內需市場疲軟，雖然在AI題材推升下，今年GDP上看6％，但台經院示警，明年恐怕腰斬到只剩下3％。

粉嫩肉塊大火油煎，加入生菜和半熟蛋，在鬆軟麵包中疊疊層加。這間知名火腿品牌受到不少老饕喜愛，旗下三明治實體店無預警宣布熄燈。

位在大巨蛋美食街的火腿三明治名店，去年9月才開設全台第一間實體店面，如今經營一年多，卻宣布即將在11/18結束營業。上午11點，店家拉開鐵門招呼客人，正值中午時段，人潮稀稀落落，周邊其他店家透露，除非有賽事或演唱會，否則人流不多，難扛成本上漲的壓力。

廣告 廣告

其他餐飲業者：「生意非很難做，像我們麵包店來說的話，奶油漲很多，麵粉也漲很多，房租也漲，然後再來電費也要漲，唯一不漲的是消費者的售價，AI熱撐不住內需寒風。」

轉角店家拆去招牌，裡頭空蕩蕩，位在台北東區，原本這裡是一間開業10年的咖啡廳，因為不敵租金太貴而收攤。

隨著出現收店潮，顯示內需市場疲軟，雖然在AI題材推升下，今年GDP上看6％。但台經院示警，明年恐怕腰斬到只剩下3％，還可能因基期過高，讓AI投資降溫和消費力減弱。

其他餐飲業者：「現在餐飲業的話，不管是在原物料的成本，還有房租成本跟人事成本，都跟以前不能比了，所以毛利整個下滑。所以在一不小心的狀況下，租到房租太貴的，或許你辛苦了一個月，你還要拿錢出來賠，成本增加萬物皆漲。」

主計處公布，10月CPI年增率雖然只有上漲1.48％，不過萬物皆漲，壓力加總，對老百姓而言，生活仍舊好辛苦。

更多東森新聞報導

台積電漲15元 台股上揚241點 力拚重返28000

快訊／玉山金宣布併購三商壽

黃金價格持續回落 分析師曝關鍵原因：未來幾週很關鍵

