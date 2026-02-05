GDP人均3.78萬美元 8成民眾無感？郭正亮：韓國不是這樣

去年普發現金1萬元引發熱議，反映民眾對經濟成長、高GDP毫無體感，享受不到經濟果實。（示意圖／資料照）

台灣經濟成長率去年衝上8.63％，民眾卻無感，數據顯示高薪行業人口不到20％，8成民眾享受不到經濟果實，「體感貧窮」引熱議。前立委郭正亮指出，2025年台灣人均GDP達3萬7800美元，人均年收入卻只有GDP的65％弱，因為錢都被公司賺走了，沒有分給員工。

名嘴謝寒冰2日發文直呼，「我家這邊的雞腿便當終於也漲到150了...短短兩年就漲了25元，還有人要跟我說物價平穩、通膨不嚴重嗎？看到一堆鎖資料的傻鳥綠蟾蜍網軍氣急敗壞的噴，就知道又戳中他們的要害了！」

郭正亮5日在《亮劍台灣》節目提到，最近已經有一些報導談及，台灣的人均GDP跟人均年收入落差極大！2025年台灣人均GDP已有3萬7800美元，第一次超過韓國，連續兩年超過日本；可是人均年收入、也就是賺到老百姓荷包的，只有65％！有些行業只有60％。

「這是全世界GDP折算國民所得，最低的國家！」郭正亮強調，台灣GDP有35％的錢是公司所得，或者錢根本就在海外，沒有回來；或是公司賺到了錢，不做分配，不分（紅）給員工。所以台灣如果用年收入來比，我們遠低於韓國！

郭正亮指出，韓國人均GDP比台灣少1000美元，可是人均年收入，韓國遠高於台灣！韓國每月起薪折合新台幣為4萬1600元，台灣大概只有3萬出頭。韓國人均收入比台灣高出將近30％，為什麼會這樣？「因為這些GDP，根本就沒有分給員工！」想一想就知道了，因為我們台灣的薪水是最低的。看台積電就知道，台積電到美國設廠，員工待遇是台灣的2倍；英特爾（Intel）的薪水，是台灣的3倍！

郭正亮表示，台積電做先進晶片，應該高於英特爾，結果只給兩倍薪水，美國的東西貴得要死，就知道台灣的公司對員工有多苛刻。錢都留在公司、留在大老闆手裡，不分給員工，不然怎麼會有這種現象？韓國不是這樣，韓國為什麼比較分給員工？因為韓國產業不是只有半導體，各種產業都有，而且工會比較強大，久而久之，勞工運動讓員工分到了公司比較多的利潤。

郭正亮質疑，12％跟AI有關的就業人口，撐起80％的出口產值，「台灣這個經濟是高度扭曲的！」政府一面倒向高科技產業，壯大了GDP沒錯，可是台灣的分配效應非常差，政府不在乎、沒在關心，這現象從蔡英文時代就開始，經濟成長率最佳，薪資階級有沒有感受？

