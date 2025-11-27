GDP保5望6吳東亮:台不能僅靠AI獨秀

工商協進會理事長吳東亮二十六日指出，國家經濟發展不能僅靠ＡＩ一枝獨秀，必須加速改善產業Ｍ型化結構，提升整體經濟韌性。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

工商協進會理事長吳東亮二十六日指出，國家經濟發展不能僅靠ＡＩ一枝獨秀，必須加速改善產業Ｍ型化結構，提升整體經濟韌性。國發會主委葉俊顯表示，政府也會大力推廣五大信賴產業及ＡＩ新十大建設，盼改善產業兩極化問題。

吳東亮在工商早餐會上致詞指出，今年台灣經濟成長率「保五望六」，可望蟬聯亞洲四小龍之首。在全球經濟充滿不確定性的情況下，台灣仍展現強勁動能，顯示政府與產業界合作逐漸見到成果。

不過，吳東亮也提醒，面對新的國際情勢與產業加速迭代的趨勢，「台灣經濟發展不能只有ＡＩ產業一枝獨秀，必須積極改善產業Ｍ型化的問題，才能強化經濟韌性」。吳東亮強調，唯有行政部門持續提升效率、與時俱進，並協助企業改善投資與營運環境，才能真正強化國家競爭力。

葉俊顯則在接受專訪指出，從台積電法說到輝達執行長黃仁勳來台，都強調ＡＩ是剛性需求；台灣生產的晶片是市場所需，因此大家都把錢花在台灣身上，推動台灣出口愈來愈好。

葉俊顯認為，今年台灣經濟成長率有機會超越百分之六，比年初預估的百分之三上下直接翻倍。

至於外界認為台灣產業兩極化，只有ＡＩ產業表現亮眼，葉俊顯表示，這就是政府力推五大信賴產業及ＡＩ新十大建設的原因，希望把科技能量帶入百工百業，矯正科技熱、傳產冷的現象；台灣的硬體夠強大，下一步是建構軟體、充分發揮應用。

葉俊顯也說，台灣已經走過一顆蘋果救台灣的代工時代，期待《企併法》三讀通過後，中小企業可以資源整合，一起提高利潤，甚至打國際盃。而企業利潤提高後，也會比較願意替員工加薪。