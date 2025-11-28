GDP成長衝7.37％、創15年新高 學者憂明年兩大因素壓頂「難高飛」

在AI伺服器與半導體出口帶動下，全年經濟成長率飆升至7.37%。廖瑞祥攝



主計總處昨日上修全年經濟成長率飆升至7.37%，創15年來新高，加上景氣燈號連亮黃紅燈，顯示國內景氣在AI伺服器與半導體出口帶動下穩步成長，然而，多數民眾對景氣復甦的感受並不強烈，凸顯數據與體感經濟的落差。學者示警，今年經濟亮眼表現，部分得益於美國232調查未定案的 「關稅空窗期」，一旦明年面臨「關稅調整」與「台商大舉赴美投資」兩大壓力，出口榮景恐難延續，不僅GDP增速可能放緩，一般家庭對景氣的感受預期將更為冷卻。

景氣兩樣情 經濟數據亮眼、民眾體感仍偏冷

AI需求強勁、帶動出口暢旺，今年GDP年增飆升至7.37%。萬海提供

在AI伺服器、半導體出口火熱帶動下，主計總處昨日上修全年經濟成長率為7.37％，創下15年來新高，這股熱潮可望延續到明年。同時，國發會公布10月景氣對策信號，連續兩個月亮出黃紅燈，顯示景氣穩步成長；中央大學消費者信心指數（CCI）也連月回升，房市與就業信心同步走強，數字一片大好。

然而，對多數民眾而言，景氣復甦的感受並不強烈。儘管股市表現與出口捷報頻傳，但房價和物價帶來的壓力仍在，CCI雖然回升，整體水準仍低於100，反映信心只是從悲觀回到「沒那麼悲觀」。在數據走強、感受偏冷的落差下，也讓這波仰賴出口帶動的復甦顯得脆弱，一旦外部關稅與景氣風向反轉，衝擊恐將直接反映在體感經濟上。

AI熱潮難普及 傳統產業陷無薪假、受惠者不到1成

相較於AI相關產業熱絡，傳產面臨對等關稅等壓力，無薪假人數逐漸升高。資料照

中央大學經濟系教授吳大任表示，最新一波CCI總分雖然小幅上升，延續10月走勢，經濟景氣、家庭財務與房地產等分項指標多數創下半年來新高，從調查結果來看，「景氣狀況似乎是有好一點」，而帶動這波「好一點」的關鍵，就是出口創新高，特別是與半導體、伺服器等AI相關產品的出口成長非常明顯。

相較於AI帶來的熱潮，不少傳統產業來不及搭上順風車，就慘遭美國自9月7日實施的對等關稅重擊。根據勞動部最新一期統計，無薪假人數來到8331人、實施單位455家，使得產業之間形成「一冷一熱」的強烈對比。

吳大任分析勞動市場結構指出，主計總處統計的就業人口約1163萬人，從事服務業的人口就占700多萬人，反觀與半導體直接相關的約30萬人，加上整體電子業約100萬人，AI相關產業的直接受惠者，「電子產業的員工會比較有感」，但在整體勞動市場占比不到1/10，也反映出為何多數人對出口和景氣表現無感。

由於主計總處預測明年全年GDP可望來到3.54％，吳大任認為，目前美國232條款尚未定案，台灣處在空窗期，確實出現一波拉貨潮，「這一段時間的出口表現特別好，一旦定案，關稅看起來不會太低」，川普政府也可能藉由關稅，逼迫半導體產業移往美國生產，部分廠商或許能得到豁免，但不可能全部倖免。

關稅談判後隱憂 台商赴美吸高薪職缺、警惕AI泡沫化

台積電美國亞歷桑納1廠已於2024年底開始量產，第2座廠也已完成建設。取自TSMC

吳大任提醒，台美協議拍板後，台商對美國的大規模投資將陸續啟動，金額動輒數千億元，相當於過去60、70年累積對美投資額的數倍，且要在幾年之內到位，「對台灣來說壓力非常大」，不僅資金外流，還要派人協助訓練員工，未來高薪工作機會恐怕被帶到美國，讓平均薪資結構進一步惡化。

他也點出另一個風險，美國勞動市場已出現大型企業裁員潮，聯準會（Fed）若在12月啟動降息，某種程度是對家庭經濟惡化、消費疲弱的回應，「當家庭經濟不好、無法消費，企業營收無法彌補前期龐大投資，恐怕形成惡性循環」。

吳大任強調，市場開始擔心AI產業的泡沫化，包括微軟、OpenAI等指標性企業都出現龐大虧損，「消費者不願意花錢，AI產品端拿不到穩定營收，就很難支撐那麼大的投資」；這項風險一旦隨著美國經濟走弱而升溫，首當其衝的就是高度倚賴AI出口的台灣，「雖然台積電、輝達財報很好，但中下游廠商財務壓力會逐漸浮現，已經看得到惡性競爭的影子，未來可能從下游一路往上傳導」。

232條款衝擊浮現 明年出口面臨三大挑戰

美國總統川普手握232調查不公開，又要求半導體產業赴美設廠。路透社

由於對等關稅結果尚未出爐，加上232條款遲遲沒有動靜，是否會對明年經濟成長帶來變數？東海大學經濟系兼任教授邱達生觀察，美國對等關稅「20％＋N」已經上路，目前對傳統產業造成殺傷力，如塑橡膠出口年減逾一成，還有紡織業乾脆收掉廠房，而川普遲遲未公布232調查結果，用意是要企業赴美投資，使得訂單和出口暫時未受到影響。

邱達生認為，這些變數都會對明年GDP成長帶來影響。首先，在AI加持下，今年基期被墊高，明年要再突破有難度；其次，川普手握232條款按兵不動，倘若態度逐漸明朗，恐對半導體產業帶來實質衝擊；最後，半導體業將產能轉往美國生產，勢必壓縮國內的出口與投資，「今年把很多好處一次用完，明年想看到一樣漂亮的數字，恐怕不容易。」

