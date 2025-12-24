GDP推升物價 新貧族愈來愈薪苦

受到通貨膨脹、物價攀升等影響，多數年輕人能感到貧富差距加大。（本報資料照片）

國際貨幣基金組織（IMF）最新數據顯示，台灣人均收入GDP達3萬7827美元，約新台幣119萬元。不過受到通貨膨脹、物價攀升等影響，多數年輕人能感到貧富差距加大。人力銀行業者指出，受到美國關稅衝擊及AI競賽雙面刃影響，人均GDP雖然衝高，但絕對不是「全民加薪」，而是「幾家歡樂幾家愁」。

根據104人力銀行統計，2025年高薪產業前三強分別是電腦及消費性電子製造業、月薪中位數5.3萬元，半導體業5.2萬元、金融業5萬元；低薪產業月薪普遍不到4萬元，分別為婚紗攝影及美容美髮業3.5萬元，零售業、運動及旅遊休閒服務業、住宿服務業都是3.6萬元。

從事餐飲業的林先生表示，在萬物齊漲，唯獨薪資不漲的年代，每次看到政府或媒體公布數據，表面上台灣經濟表現亮眼，實際僅限於高科技、半導體等產業，傳產、服務業等收入慘淡，還要面對物價不斷上漲，光要維持生活都很辛苦，根本感受不到經濟成長的紅利。

他舉例，每月薪資4萬元，租屋就至少要花掉1/4，伙食費因物價上漲就非常有感，再扣除雜支與娛樂費，所剩不多，被迫需要利用下班或休假期間兼職斜槓，勉強才能應付開銷。

「新貧族」的情況並非個案，靠外送維生的陳先生說，過去外送只要肯付出時間努力，每月6至7萬元不是難事，但疫情過後，外送平台大幅調降外送員薪資與獎金，即便工作時數拉長，薪資卻較過去減少1至2成，感覺愈來愈辛苦。

人力銀行分析，產業薪資差距拉大，也會影響勞工族群投入該產業意願，低薪產業若無法提升薪酬競爭力，將面臨更嚴峻的缺工，就像零售與住宿服務等民生消費產業，全年找不到人，職場惡性循環，更留不住人。